Як спортсмени старшого віку підкорюють світ: захопливе відео

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – любителів спорту у старшому віці ніколи не бракувало, не мало є історій про професіоналів, які виступали на найвищому рівні замість того, аби бавити онуків. До прикладу, Джулія "Ураган" Хоукінс є чинною рекордсменкою світу, адже жінка у віці 101 рік пробігла 100 метрів за 40 секунд.

Також у випуску: Рейтинг випадків, коли голкіпери доводили, що можуть більше, ніж просто рятувати власні ворота.