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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Як спортсмени старшого віку підкорюють світ: захопливе відео

      Спорт навиворіт 46 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – любителів спорту у старшому віці ніколи не бракувало, не мало є історій про професіоналів, які виступали на найвищому рівні замість того, аби бавити онуків. До прикладу, Джулія "Ураган" Хоукінс є чинною рекордсменкою світу, адже жінка у віці 101 рік пробігла 100 метрів за 40 секунд.

      Також у випуску:

      Рейтинг випадків, коли голкіпери доводили, що можуть більше, ніж просто рятувати власні ворота. 

      Теги: Спорт навиворіт Спорт Пенсіонери
      Джерело: 24 канал
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