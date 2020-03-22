Як спортзал почав працювати онлайн: досвід команди воркаутерів

У Харкові з'явився спортзал, який працює онлайн. На час карантину команда воркаутерів спеціально розробила програму тренувань для дітей і підлітків. Ролики знімають і викладають на ютуб безкоштовно. І вже близько 200 людей займаються вуличним спортом просто посеред квартир.

Через карантин спортивні зали України порожні. У Харкові ж команда воркаутерів "Barstylers" перемістила тренування в ютуб. Спеціально для підлітків тренери записують силові комплекси.

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"Всі тренування в домашніх умовах – те, що не стосується турніка і брусів. Ми з хлопцями повністю продумали, прописали і безкоштовно ведемо в себе на каналі в ютубі. Може тренуватися категорія дітей від 6 до 11 років. У них буде окрема програма. І від 12 до 17", – пояснив засновник команди "Barstylers" Іван Криленко.

Зазвичай у залі голосно, адже займалися понад 20 юних спортсменів. Тепер у квартирах, спальнях і домашніх спортзалах дистанційно займаються вже понад 200.



Юний спортсмен / Скріншот з відео

Щоб вуличний спорт був ефективним і безпечним, 10 тренерів 6 разів на тиждень монтують нові відео. Кожне тренування триває понад годину. Такі ролики обіцяють знімати до кінця карантину.

Трюки, які воркаутери зазвичай виконують на перекладинах, перемістили навіть на письмові столи.



Тренування з роликів в ютубі / Скріншот з відео

Зазвичай, саме в перші теплі дні березня харківські воркаутери виходять займатися на вуличні майданчики. Карантин вніс свої корективи, але, переконані тренери, завдяки ютуб-урокам навіть такі обмеження дітей від спорту не віддалять.