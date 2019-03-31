Як спостерігачі можуть повпливати на результати виборів: думка експерта
Політтехнологи запевняють, що спостерігачі можуть робити багато маніпуляцій на виборах. Зокрема, вони можуть закривати очі на багато порушень під час голосування.
Таку думку висловив політичний оглядач Роман Кравець у прямому ефірі 24 каналу.
Читайте також: Вибори президента України: які порушення і фальсифікації фіксують у день голосування
Він розповів, що спостерігачі – це не найбільша гарантія того, що вибори пройдуть законно, без фальсифікацій. "Також дуже важливо звернути увагу на те, як поводитимуть себе члени комісій, бо саме вони, безпосередньо, рахуватимуть голоси", – відповів Кравець.
За його словами, зі спостерігачами можна домовлятися, адже кожен кандидат, який хоче виграти на виборах, намагатиметься контролювати свою комісію.
"Тому в результаті цього комісія може не дорахувати голоси або зіпсувати якийсь бюлетень. Це так інколи робиться, хоча я не маю фактів щодо цього, адже не був свідком таких справ", – запевнив експерт.
Що можуть робити спостерігачі, якщо кандидат не контролює комісію? Вони можуть влаштувати бійку, щоб на них "перемкнули" увагу, а в той час член комісії може перемішати всі бюлетені чи дістати якісь нові. Тоді все переходить в певних хаос, а результати виборів можуть затягуватися,
– заявив Кравець.
Він наголосив, що один із нинішніх кандидатів у президенти якраз робить ставку саме на спостерігачів.
Роман Кравець додав, що іноземні спостерігачі мають гарантію того, що їх не чіпатимуть, тому що не було б не гарно в день виборів викинути з дільниці іноземного спостерігача.
Дивіться марафон про вибори на 24 каналі онлайн.
Які види порушень вже зафіксували?
Незаконна агітація – 102;
Підкуп виборців – 29;
Пошкодження бюлетеня – 22;
Фотографування бюлетенів – 86;
Повідомлення про замінування – 6;
Спроба винесення бюлетеня з дільниці – 8.