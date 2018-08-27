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Як сповільнити прискорене серцебиття

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Як сповільнити прискорене серцебиття
Як сповільнити прискорене серцебиття / vgolos.com.ua

Прискорене серцебиття значно погіршує якість життя. При тахікардії люди страждають від нестачі повітря, зниження тиску і неприємних відчуттів.

Та зі слів медиків, існує простий і ефективний спосіб боротьби з цим порушенням, передає "Країна здоров'я".

Сповільнити ритм серця можна за допомогою охолодження. При різкому зниженні температури тіла серцево-судинна система починає адаптуватися до мінливих зовнішніх умов і це може мати позитивний ефект.

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Для зниження прискореного серцебиття необхідно налити в посудину холодної води та додати туди шматочки льоду. На кілька секунд занурте обличчя і прохолодну воду і затримайте дихання. Такі дії можна повторити кілька разів.

Якщо нема можливості це зробити, зокрема, на роботі, можна помасажувати шкіру обличчя кульками льоду, акцентуючи особливу увагу на скронях.

via GIPHY

Що таке тахікардія? Це прискорене серцебиття. Це не хвороба, а симптом, оскільки вона може виникати як прояв багатьох різних захворювань. Найчастішими причинами тахікардії є порушення вегетативної нервової системи, порушення ендокринної системи, порушення гемодинаміки та різні форми аритмії.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Поради Серцево-судинні захворювання Лікування
Джерело: 24 Канал
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