Як споживання овочів і фруктів впливає на здоров'я
Дієтологи рекомендують людям більше вживати овочів та фруктів. Ті продукти, які багаті на харчові волокна, позитивно впливають на стан здоров'я.
Вчені провели дослідження, у якому взяли участь майже 250 осіб, передає Zdorovia.
Добровольці експерименту протягом двох тижнів сиділи на спеціальній дієті, яка містила багато овочів та фруктів.
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З'ясувалось, що у них суттєво покращився стан мікробіома кишечника, стан якого може спровокувати ризик розвитку діабету і онкозахворювань.
Тож навіть невелика кількість овочів і фруктів при регулярному споживанні відіграє значну роль для організму.
Щоб наситити організм усім необхідним, дієтологи рекомендують щодня споживати п'ять порцій овочів і фруктів. Однією порцією для кожного вважається кількість фруктів і овочів, яка вміщується у жмені.
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