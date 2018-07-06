Як споживання овочів і фруктів впливає на здоров'я

Дієтологи рекомендують людям більше вживати овочів та фруктів. Ті продукти, які багаті на харчові волокна, позитивно впливають на стан здоров'я.

Вчені провели дослідження, у якому взяли участь майже 250 осіб, передає Zdorovia.

Добровольці експерименту протягом двох тижнів сиділи на спеціальній дієті, яка містила багато овочів та фруктів.

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З'ясувалось, що у них суттєво покращився стан мікробіома кишечника, стан якого може спровокувати ризик розвитку діабету і онкозахворювань.

Тож навіть невелика кількість овочів і фруктів при регулярному споживанні відіграє значну роль для організму.

Щоб наситити організм усім необхідним, дієтологи рекомендують щодня споживати п'ять порцій овочів і фруктів. Однією порцією для кожного вважається кількість фруктів і овочів, яка вміщується у жмені.

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