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      Як старіють чоловіки: основні ознаки

      1996 Читать новость на русском
      Як старіють чоловіки
      Як старіють чоловіки / unsplash.com

      Зазвичай, у чоловіків ознаки старіння починають проявлятися значно швидше й інтенсивніше, ніж у жінок.

      Про це розповіла дерматолог Тетяна Коломієць, передає НВ.

      Старіння – неминучий процес, який спершу стає помітним на шкірі людини. Зокрема, це порушення тонусу і еластичності шкіри, поява зморшок і сухості, зміна кольору шкіри та форми обличчя.

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      Шкіра чоловіків значно щільніша жіночої і має більш міцну фібрилярну мережу, що робить її стійкою до впливу агресивних чинників. Однак, якщо ознаки старіння вже почали проявлятися, то відбувається це значно швидше й інтенсивніше, ніж у жінок,
      – зазначила косметолог.

      via GIPHY

      Перші вікові зміни у чоловіків відбуваються через зниження рівня статевих гормонів, і зазвичай, стають помітними після 35 років, а помітно прискорюються після 40-45-ти.

      Під час старіння шкіри у чоловіків відбувається стоншення кровоносних судин, що призводить до підвищення чутливості і виникнення червонувато-фіолетового відтінку.

      Не менш важливим у прискоренні процесу старіння є вплив зовнішніх факторів і спосіб життя. Вони рідше правильно очищають шкіру і доглядають за нею менше, ніж жінки. Також вони не користуються сонцезахисними засобами.

      Неминуче прискорюють процес старіння: часті стреси, зловживання алкоголем, куріння та інші негативні емоційні навантаження.

       
      Як відтермінувати процес старіння?
      - вести здоровий спосіб життя: заняття спортом, збалансоване харчування, помірне вживання алкоголю, відмова від куріння, мінімізація стресів;
      - достатньо спати (6-8 годин);
      - правильно і своєчасно доглядати за шкірою: очищати, зволожувати, застосовувати засоби, які зміцнюють судини;
      - використовувати сонцезахисні креми;
      - не соромитись, а використовувати чоловічу косметику;
      - відвідувати до косметологів.

      via GIPHY

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      Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Красиве тіло Чоловіче здоров’я Довголіття Поради Краса
      Джерело: 24 Канал
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