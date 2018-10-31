Як старіють чоловіки: основні ознаки

Зазвичай, у чоловіків ознаки старіння починають проявлятися значно швидше й інтенсивніше, ніж у жінок.

Про це розповіла дерматолог Тетяна Коломієць, передає НВ.

Старіння – неминучий процес, який спершу стає помітним на шкірі людини. Зокрема, це порушення тонусу і еластичності шкіри, поява зморшок і сухості, зміна кольору шкіри та форми обличчя.

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Шкіра чоловіків значно щільніша жіночої і має більш міцну фібрилярну мережу, що робить її стійкою до впливу агресивних чинників. Однак, якщо ознаки старіння вже почали проявлятися, то відбувається це значно швидше й інтенсивніше, ніж у жінок,

– зазначила косметолог.

Перші вікові зміни у чоловіків відбуваються через зниження рівня статевих гормонів, і зазвичай, стають помітними після 35 років, а помітно прискорюються після 40-45-ти.

Під час старіння шкіри у чоловіків відбувається стоншення кровоносних судин, що призводить до підвищення чутливості і виникнення червонувато-фіолетового відтінку.

Не менш важливим у прискоренні процесу старіння є вплив зовнішніх факторів і спосіб життя. Вони рідше правильно очищають шкіру і доглядають за нею менше, ніж жінки. Також вони не користуються сонцезахисними засобами.

Неминуче прискорюють процес старіння: часті стреси, зловживання алкоголем, куріння та інші негативні емоційні навантаження.

Як відтермінувати процес старіння? - вести здоровий спосіб життя: заняття спортом, збалансоване харчування, помірне вживання алкоголю, відмова від куріння, мінімізація стресів;

- достатньо спати (6-8 годин);

- правильно і своєчасно доглядати за шкірою: очищати, зволожувати, застосовувати засоби, які зміцнюють судини;

- використовувати сонцезахисні креми;

- не соромитись, а використовувати чоловічу косметику;

- відвідувати до косметологів.

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