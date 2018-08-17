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Як стать дитини впливає на ускладення під час вагітності

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Як стать дитини впливає на вагітність
Як стать дитини впливає на вагітність / blogs.carolinas.org

Вчені з Кембриджського університету переконані, що ускладнення під час вагітності можна передбачити через стать майбутньої дитини.

Науковці вивчили дані зразків плаценти та крові понад 4 тисяч вагітних жінок, пише NCBI.

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Залежно від статі дитини генетичні профілі відрізнялися одна від одної. Ген, активність якого пов’язують зі статтю дитини, контролював рівень важливого метаболіту (речовина, яка бере участь в процесі метаболізму) – сперміну. У вагітних жінок, які очікували на появу дівчинки, цього метаболіту було більше, ніж у тих, хто очікував на хлопчика.

Як стать дитини впливає на укладення під час вагітності
Як стать дитини впливає на укладення під час вагітності

До того ж, вчені встановили, що клітини жінок, вагітних хлопчиками, виявилися більш сприйнятливі до токсичних ефектів препарату, що блокує виробництво сперміну.

Рівень метаболіту сперміну свідчив про ризик ускладнень: 

1) Високий показник, які спостерігалися у вагітних дівчатками, пов’язували з прееклампсією (ускладнення, що характеризується підвищенням артеріального тиску і появою білка в сечі).

2) Низький рівень цього метаболіту, який спостерігався у вагітних хлопчиками, характеризується затримкою розвитку плоду та ймовірною необхідністю кесарського розтину і неврологічними розладами у дитини.

Ускладнення під час вагітності: вплив статі дитини
Ускладнення під час вагітності: вплив статі дитини​

Висновок вчених такий: дівчатка підвищують ймовірність до прееклампсії, а хлопчики – затримки внутрішньоутробного розвитку плоду.

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Теги: Здоров'я Діти Вагітність і пологи
Джерело: 24 Канал
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