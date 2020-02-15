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      "Слуга народу" запустить процес відкритого відбору кандидатів на місцеві вибори: що відомо

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      Корнієнко розповів про процес відкритого відбору кандидатів на місцеві вибори / facebook.com/sluganarodu.official

      "Слуга народу" запустить процес відкритого відбору кандидатів на місцеві вибори 2020 року. Окрім того, партія більше коштів спрямовуватиме на освіту.

      Голова партії Олександр Корнієнко під час брифінгу розповів, що кожна людина матиме можливість стати кандидатом обласної, міської ради чи ради ОТГ.

      До речі: Корнієнко розповів про помилки при наборі людей у "Слугу народу"

      Для цього буде потрібно:

      • подати пакет документів;
      • зареєструватися на сайті;
      • пройти відбір.

      Окрім того, партія введе ще одне "ноу-хау" щодо навчання. Значну частину державного фінансування "Слуга Народу" спрямовуватиме на освіту. Зокрема, підготовче навчання для кандидатів усіх рівнів.

      Корнієнко пояснив, що партія хоче, аби о місцевих рад прийшли більш освічені депутати з чітким розумінням того, які зміни відбулися після реформи децентралізації.

      Щоби вони одразу почали працювати на благо своєї країни,
      – сказав політик.

      Як "Слуга народу" відбиратиме кандидатів на місцеві вибори?Для кандидатів від політсили на місцеві вибори планують провести онлайн-навчання, як елемент відбору, щоб зрозуміти мотивацію людей. Ці навчання проходитимуть за такими темами, як місцеве самоврядування, місцева влада і права депутата. Буде і оффайн-навчання для відібраних кандидатів. В результаті, депутати будуть більш підготовленими.

      Довідка. Місцеві вибори в Україні заплановані на жовтень 2020 року. Українці обиратимуть депутатів обласних, міських, сільських та селищних рад. Місцеві вибори неможливо буде провести в окупованому Криму. Але є ймовірність, що їх вдасться провести на окупованому на сьогодні Донбасі – на це сподівається президент Володимир Зеленський.

      Відео 24 каналу про з'їзд партії "Слуга народу"

       

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      Автор: Альона Чернецька, Анастасія Зазуляк
      Теги: Слуга народу Новини України Новини політики Освіта Місцеві вибори 2020 Олександр Корнієнко
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