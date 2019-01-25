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      Як стати довгожителем: практичні поради

      903 Читать новость на русском
      Як прожити довге життя
      Як прожити довге життя / pixabay.com

      З розвитком науки і медицини прожити довге життя стає все простіше. Варто не забувати про своє здоров'я і бути фізично активним

      Вчені медичного центру при Університеті Маастрихта в Нідерландах з'ясували, що 60 хвилин фізичної активності в день підвищують шанси чоловіків і жінок досягти похилого віку, йдеться у статті Kurier.

      Читайте також: Як ріст жінки пов'язаний з тривалістю життя

      При цьому до фізичної активності відносяться не тільки класичні вправи, але й прогулянки з собакою, поїздки на роботу на велосипеді і робота в саду.

      Всього вчені дослідили дані 120 тисяч осіб починаючи з 1986 року. Тоді 4160 жінок і 3650 чоловіків були в віці 68-70 років. Вчені зібрали дані про те, скільки часу на день люди займаються фізичною активністю, та інші показники.

      Старість
      Фізична активність може продовжити тривалість вашого життя 

      Виявилося, що жінки, які щодня займалися фізичною активністю протягом 30-60 хвилин, шанс дожити до 90 років був на 21% вище, ніж у жінок, які були активні 30 хвилин в день і менше. А чоловіки, які щодня займалися фізичною активністю по 90 хвилин, шанс досягти 90-річного віку збільшувався на 39% в порівнянні з тими, хто був активний менше півгодини в день.

      Однак в дослідженні не були враховані інші чинники, що впливають на тривалість життя, наприклад: куріння або вживання алкоголю.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Довголіття
      Джерело: 24 Канал
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