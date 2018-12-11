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      Як стати на квартирний облік: інструкція

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      Як стати на квартирний облік в Україні: інструкція
      Як стати на облік громадян, що потребують покращення житлових умов / 24 канал

      Перебування на квартирному обліку спрощує доступ до державних житлових програм. Громадянин може скористатися допомогою держави у придбанні нового помешкання. Розповідаємо, як це зробити максимально просто.

      Хто має право на поліпшення житлових умов

      Громадяни, якщо вони відповідають одному або кільком критеріям:

      - житлова площа помешкання людини менша за визначену Житловим кодексом  норму – 13,65 квадратного метра на одну особу;
      - житло не відповідає технічним та санітарним нормам;
      - громадянин має тяжкі форми деяких хронічних захворювань;
      - людина живе у орендованому житлі;
      - людина живе у гуртожитку;
      - в одній кімнаті живе дві і більше сім’ї, незалежно від родинних відносин, або особи різної статі, старші за 9 років, крім подружжя.

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      Що дає квартирний облік

      Це інструмент з допомоги громадянам в отриманні житла від держави. Постановка на квартирний облік також дає можливість зрозуміти, скільки громадян потребують покращення житлових умов. І відповідно – скільки грошей на це мала б виділити держава.

      Після того, як станете на квартирний облік, зможете претендувати, зокрема, на участь у державних житлових програмах.

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      Куди звертатися

      Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, ведуть виконавчі комітети органів місцевого самоврядування за місцем реєстрації громадянина. Щоб стати на цей облік, потрібно зібрати необхідні документи і звернутися у виконком вашого органу самоврядування.

      Документи для постановки на квартирний облік

      1. Копія та оригінал паспорта (1 і 2 сторінки, місце реєстрації) всіх повнолітніх членів сім’ї. Або ж копія і оригінал ID-картки.
      2. Копія та оригінал ідентифікаційного номеру.
      3. Копія та оригінал свідоцтва про одруження або розірвання шлюбу.
      4. Копія та оригінал свідоцтва про народження дітей.
      5. Довідка за Ф-3 з вказівкою про приватизацію квартири (із ЖЕК); якщо квартира приватна, то копію свідоцтва про право власності, копію договору купівлі-продажу, копія договору дарування і т.д.
      6. Технічний паспорт квартири (план-схема).
      7. Довідка про попереднє місце проживання, якщо за останнім місцем проживання зареєстровані після 1992р., з відміткою про те, чи приймали участь у приватизації за попереднім місцем реєстрації; якщо приймали, то правовстановлюючі документи на квартиру.
      8. Ордер на отримання житлової площі (якщо квартира не приватизована).
      9. Довідки з місця роботи.
      10. Документи, що дають право на пільгу:
      - медичний висновок ВКК;
      - копія та оригінал посвідчення учасника бойових дій, учасника війни, інваліда війни, сім’ї загиблого, потерпілого в наслідок аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії.
      11. Акт обстеження житлово-побутових умов.
      12. Бланк заяви про прийняття на квартирний облік видається інспектором і заповнюється згідно зразка в його присутності.

      Посадова особа місцевого самоврядування реєструє заяву про взяття вас на облік в книзі згідно та видає розписку. Упродовж 7 днів громадянина інформують про взяття його на облік. Повідомлення у випадку відмови людина отримає упродовж 3 днів.

      Таке рішення приймається з урахуванням вартості майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім’ї на момент взяття на соціальний квартирний облік.

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      Відмова у взятті на квартирний облік

      Відмовити можуть:

      • якщо громадянин подав не всі документи
      • якщо документи містять виправлення
      • або неправдиві відомості

      Також – якщо надані документи не підтверджують можливості громадянина бути визнаним таким, що потребує покращення житлових умов.

      Якщо ж відмовили у постановці на облік з інших причин, або якщо громадянин вважає необхідним для себе покращення житлових умов, а орган самоврядування – ні, людина має право звернутися до суду.

      Зняття з квартирного обліку

      Орган місцевого самоврядування може зняти громадянина з обліку з кількох причин:

      - громадянин сам звернувся із заявою про зняття з обліку;
      - зникли підстави, що дають право на отримання соціального житла;
      - людина виїхала на постійне місце проживання до іншого населеного пункту;
      - людина отримала кредит для будівництва чи придбання житла;
      - людина отримала земельну ділянку для будівництва приватного житлового будинку;
      - в документах, поданих громадянином, були виявлені недостовірні відомості, а також неправомірні дії посадових осіб під час вирішення питання про взяття на облік.

      Рішення про зняття громадянина з обліку приймається органом місцевого самоврядування не пізніше 30 робочих днів після виявлення однієї із зазначених у цьому пункті підстав. І ще упродовж 30 днів людина має отримати повідомлення про зняття з обліку.

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Новини нерухомості Законодавство Статті
      Джерело: 24 канал
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