Як стати на квартирний облік в Україні: інструкція

Перебування на квартирному обліку спрощує доступ до державних житлових програм. Громадянин може скористатися допомогою держави у придбанні нового помешкання. Розповідаємо, як це зробити максимально просто.

Хто має право на поліпшення житлових умов

Громадяни, якщо вони відповідають одному або кільком критеріям:

- житлова площа помешкання людини менша за визначену Житловим кодексом норму – 13,65 квадратного метра на одну особу;

- житло не відповідає технічним та санітарним нормам;

- громадянин має тяжкі форми деяких хронічних захворювань;

- людина живе у орендованому житлі;

- людина живе у гуртожитку;

- в одній кімнаті живе дві і більше сім’ї, незалежно від родинних відносин, або особи різної статі, старші за 9 років, крім подружжя.

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Що дає квартирний облік

Це інструмент з допомоги громадянам в отриманні житла від держави. Постановка на квартирний облік також дає можливість зрозуміти, скільки громадян потребують покращення житлових умов. І відповідно – скільки грошей на це мала б виділити держава.

Після того, як станете на квартирний облік, зможете претендувати, зокрема, на участь у державних житлових програмах.

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Куди звертатися

Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, ведуть виконавчі комітети органів місцевого самоврядування за місцем реєстрації громадянина. Щоб стати на цей облік, потрібно зібрати необхідні документи і звернутися у виконком вашого органу самоврядування.

Документи для постановки на квартирний облік

1. Копія та оригінал паспорта (1 і 2 сторінки, місце реєстрації) всіх повнолітніх членів сім’ї. Або ж копія і оригінал ID-картки.

2. Копія та оригінал ідентифікаційного номеру.

3. Копія та оригінал свідоцтва про одруження або розірвання шлюбу.

4. Копія та оригінал свідоцтва про народження дітей.

5. Довідка за Ф-3 з вказівкою про приватизацію квартири (із ЖЕК); якщо квартира приватна, то копію свідоцтва про право власності, копію договору купівлі-продажу, копія договору дарування і т.д.

6. Технічний паспорт квартири (план-схема).

7. Довідка про попереднє місце проживання, якщо за останнім місцем проживання зареєстровані після 1992р., з відміткою про те, чи приймали участь у приватизації за попереднім місцем реєстрації; якщо приймали, то правовстановлюючі документи на квартиру.

8. Ордер на отримання житлової площі (якщо квартира не приватизована).

9. Довідки з місця роботи.

10. Документи, що дають право на пільгу:

- медичний висновок ВКК;

- копія та оригінал посвідчення учасника бойових дій, учасника війни, інваліда війни, сім’ї загиблого, потерпілого в наслідок аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії.

11. Акт обстеження житлово-побутових умов.

12. Бланк заяви про прийняття на квартирний облік видається інспектором і заповнюється згідно зразка в його присутності.

Посадова особа місцевого самоврядування реєструє заяву про взяття вас на облік в книзі згідно та видає розписку. Упродовж 7 днів громадянина інформують про взяття його на облік. Повідомлення у випадку відмови людина отримає упродовж 3 днів.

Таке рішення приймається з урахуванням вартості майна, що перебуває у власності громадянина та членів його сім’ї на момент взяття на соціальний квартирний облік.

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Відмова у взятті на квартирний облік

Відмовити можуть:

якщо громадянин подав не всі документи

якщо документи містять виправлення

або неправдиві відомості

Також – якщо надані документи не підтверджують можливості громадянина бути визнаним таким, що потребує покращення житлових умов.

Якщо ж відмовили у постановці на облік з інших причин, або якщо громадянин вважає необхідним для себе покращення житлових умов, а орган самоврядування – ні, людина має право звернутися до суду.

Зняття з квартирного обліку

Орган місцевого самоврядування може зняти громадянина з обліку з кількох причин:

- громадянин сам звернувся із заявою про зняття з обліку;

- зникли підстави, що дають право на отримання соціального житла;

- людина виїхала на постійне місце проживання до іншого населеного пункту;

- людина отримала кредит для будівництва чи придбання житла;

- людина отримала земельну ділянку для будівництва приватного житлового будинку;

- в документах, поданих громадянином, були виявлені недостовірні відомості, а також неправомірні дії посадових осіб під час вирішення питання про взяття на облік.

Рішення про зняття громадянина з обліку приймається органом місцевого самоврядування не пізніше 30 робочих днів після виявлення однієї із зазначених у цьому пункті підстав. І ще упродовж 30 днів людина має отримати повідомлення про зняття з обліку.

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