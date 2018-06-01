Як стати продуктивнішим: три прості звички

Якщо ви навчитеся правильно керувати часом, то ви легко зможете підвищити свою продуктивність або досягти особистісного росту.

Як все встигати: три звички

1. Складайте список справ

Список справ допоможе зекономити ваш час, оскільки допомагає все тримати під контролем. Під час складання такого списку приділіть особливу увагу ранку і вечору – періодам, які визначають справжній і наступний день.

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Включите у чек-лист навіть очевидні речі: почистити зуби, поснідати, розпланувати день, бо вашу увагу можуть відволікати інші справи як, наприклад, перегляд соцмереж. Запишіть 3-5 справ, які потрібно виконати у першу чергу.

2. Визначайте бажаний результат перед тим, як приступати до роботи

Ви повинні знати, навіщо виконуєте ті чи інші справи. Конкретна мета сформулює дії для її досягнення, не витрачаючи час на другорядні справи.

3. Позбувайтеся від усього зайвого

Вас можуть відволікати від роботи певні люди, якісь предмети, запахи і звуки. Тому важливо прислухатися до себе.

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Наприклад, не витрачайте дорогоцінний час на вислуховування людей, які постійно скаржаться на життя. Краще витратьте його з користю для себе та своєї справи.