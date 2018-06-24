Як стати психологічно сталою людиною: 7 звичок і навичок

Як бути спокійним у стресовій ситуації, залишатися врівноваженим і вміти тримати себе у руках під час конфлікту або гарячої суперечки? Це можливо, якщо ви володієте навичками та звичками психічно сталої людини.

Ресурс "Сегодня" опублікував 7 навичок і звичок, що є притаманними психічно сталій людині:

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1. Прийняття змін

Сучасне життя вимагає, аби людина швидко могла адаптувалися під нові реалії. Тому уміння приймати зміни, відкидати стереотипи, відкривати для себе нове значно покращить Ваше життя консервативного людини. Адже важко досягнути певних результатів, повторюючи заїжджені дії.

2. Здатність відмовляти

Ми часто говоримо вирази на кшталт "може бути", "потім", "можливо" тощо. Але насправді немає нічого важливого у невизначеності, і чітке "ні" – чесніше та справедливіше. Відтак, навчившись чітко ставити рамки, людина відразу не розгубить всіх своїх друзів, партнерів або клієнтів, оскільки завжди можна запропонувати альтернативу, яка влаштує всіх. Якщо такої альтернативи немає, то відмова цілком може бути обґрунтованим варіантом.

3. Навичка вибирати близьке оточення

Зазвичай буває, що ми почуваємось немов "не у свої тарілці", перебуваючи у компанії начебто друзів. А це означає, що ми дійсно проводимо свій час не з тими людьми. Можливо, у такому разі варто було б поговорити з оточуючими, але найчастіше люди, які звертаються з такою проблемою до психологів, зрештою залишають компанію та знаходять іншу. Негатив від близьких людей не перетвориться у позитив, взаємодопомогу та підтримку, поки людину не навчаться цінувати. А цінувати її зможуть лише тоді, коли вона вступить з ними у конфлікт – у тому числі відходом, нехай і тимчасовим.

4. Звичка висипатися

У разі частого недосипу в організмі починаються часті гормональні порушення та виробляється менше серотоніну – "гормону щастя". У підсумку Вам загрожує реальна депресія, тобто далеко не та, як часто говорять, під час печалі.

5. Уміння пробачати

Зазвичай зраду пробачити дуже важко, але є ситуації, коли простити людину не так вже й важко. Якщо ж людина щиро просить пробачення, слід поставити себе на її місце, спробувати зрозуміти та пробачити, ніж жити з цим тягарем і нагадувати кривдникові про його помилку до кінця життя.

6. Навичка концентруватися

Увага ділиться на тунельну та периферійну. Тунельна – це, коли людина є сконцентрованою на чомусь одному, а периферійна – коли увага зосереджується на багатьох речах одразу. Тому, вибравши підхожий для Вас тип концентрації, можна не лише підвищити продуктивність на роботі, а й ліквідувати певну неуважність під час розмови.

7. Уміння відзначати свої успіхи

Не варто плутати скромність і приниження своєї значущості. Якщо людина досягає певного успіху або з хорошим результатом виконує заплановане, це є вартим того, аби якось відзначити: до прикладу, можна приготувати пиріг або замовити торт, купити нову техніку або поїхати у подорож. Ключова вимога – підкріплювати емоційну радість від досягнень реальними нагородами. У підсумку мозок запам'ятає навіть таку винагороду, як куплену після продуктивного робочого дня шоколадку, і наступного разу у людини буде більше мотивації та настрою на нові звершення.

До слова, американські психологи дійшли висновку, що електрична активність мозку пацієнта з депресією під час отримання винагороди може бути об'єктивним показником ефективності лікування.

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