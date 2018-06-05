Як стати щасливим на роботі: секрети успіху

Відомо, що щасливі співробітники працюють ефективніше і корисніше для компаній. Проте у чому полягає це щастя? Дослідження показують, що найчастіше воно залежить від ставлення начальства.

Про це розповідає британський психолог Керрі Купер виданню The Conversation.

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Тримайтеся якомога далі від людей, які намагаються применшити ваші амбіції. Це роблять маленькі люди, а по-справжньому великі змушують вас відчувати себе так, немов і ви можете стати великим,

– одного разу написав Марк Твен.

Зазначається, що щасливі працівники мають меншу імовірність того, що вони шукатимуть нове місце роботи. А це знижує витрати на набір нових працівників і, звісно, збільшує прибуток.

Розгляньмо компанію Expedia, що надає безліч пільг, виділяє понад 14 тисяч доларів на людину в рік на подорожі. Інші фірми пропонують необмежені відпустки, безкоштовну їжу і навіть офісні іграшки. Все для підтримання відчуття задоволеності серед працівників.

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Також серед показників задоволення працівників враховується довіра і певна автономія.

Наприклад, це є дозвіл співробітникам працювати віддалено. Це створює більше щастя, ніж затягування їх в офіс, який наповнений безкоштовною кавою і фруктами. Тогорічні дослідження, під час яких вивчалися стартапи, виявило, що у 57% успішних компаній, щонайменше, один співробітник працював віддалено або за власним графіком.

Крім того, показник добробуту визначається характером особистості. Ті люди, які мають більше ентузіазму і позитивних емоцій, є більш продуктивними і "беруться за завдання і їх виконують". Також такі співпрацівники менш схильні до депресивних настроїв, що покращує загальну атмосферу колективу.