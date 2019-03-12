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      Як ставляться в Україні до Росії та у Росії до України: деякі результати соцопитування дивують

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      Як населення України ставиться до Росії та населення Росії до України
      Як населення України ставиться до Росії та населення Росії до України / Соцмережі

      У лютому 2019 року в Україні добре або дуже добре ставилися до Росії 57% українців, натомість по той бік кордону добре або дуже добре ставилося до України 34% населення.

      Про це свідчать дані соціологічного опитування проведеного спільно Київським міжнародним інститутом соціології та російською недержавною дослідницькою організацією "Левада-Центр".

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      Відповідно до результатів до слідження, окрім вищезазначених 57%, погано або дуже погано ставилися до 27% громадян України, 17% не визначилися, а позитивно сприймають громадян Росії 77% українців. Натомість керівництво Росії позитивно розглядають лише 13% (здебільшого це жителі сходу та Донбасу). Як підкреслюють соціологи, позитивне ставлення до Росії обумовлено переважно позитивним ставленням до росіян (громадян Росії).

      Щодо Росії, то тут гірше ставилися до України та українців (57% проти 34% – різниця у 23 відсоткові пункти), аніж це робили в самій Україні щодо росіян. Зокрема, у країні-агресорі, окрім тих 34%, про які є інформація вище, погано або дуже погано до українців ставилися 55%, а не визначилися 10%. Водночас відсоток тих, хто вважає, що Україна має бути незалежною від Росії, за рік не змінився – таких людей тут налічується 87%.

      Загалом до українців (громадян України) позитивно ставилися 82% росіян, а до керівництва України – 7%. За словами фахівців, це демонструє, що осіяни краще ставляться до українців, ніж українці до росіян на 7 відсоткових пунктів. Аналогічно з Україною позитивне ставлення росіян до України пов’язано із позитивним ставленням до українці.

      Крім того, порівняно з лютим 2018 року, кількість тих, хто бажає закритих кордонів із Росією, зменшилася з 44% до 39%, а число осіб, хто бажає незалежних взаємин, але без кордонів і митниць, навпаки збільшилася – з 44% до 48%. У Росії ж, порівняно з березнем 2018 року, теж зменшилася кількість охочих закритих кордонів з Україною – було 39%, а стало 25%. Щоправда, збільшилася кількість охочих об’єднатися в одну країну – 10% проти 17%.

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      Як вважає генеральний директор КМІС Володимир Паніотто, істотне покращення ставлення українців до Росії та росіян може бути пов’заним з передвиборчою кампанією та активізацією роботи проросійських політичних сил і телевізійних каналів.

      Що відомо про опитування Київського міжнародного інституту соціології? КМІС проводив опитування з 8 по 20 лютого. Методом особистого інтерв'ю було опитано 2042 респонденти, що проживають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). А у Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

      Що відомо про опитування "Левада-центру"? У Росії схоже опитування за репрезентативною вибіркою населення Росії, 1600 осіб у віці 18 років і старше, тривало в період 15-20 лютого. Дослідження відбувалося у 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ. Відбувалося воно вдома у респондентів методом особистого інтерв'ю. Статистична похибка за вибірки 1600 осіб (з імовірністю 0,95) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 2,9% — для показників, близьких до 25% / 75%, 2,0% — для показників, близьких до 10% / 90%, і 1,5% — для показників, близьких до 5% / 95%.

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      Теги: Соціологічне дослідження Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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