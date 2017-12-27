Як стилісти змінюють зірок: фото до і після
21:02, 27 грудня 5367 Читать новость на русском
Знаменитостей називають іконами стилю, вони постійно придумують щось незвичне та нове, щоб виглядати ще привабливіше. Але без допомоги стилістів тут не обходиться.
Якщо порівняти знімки селебретіс, то видно, як над їхніми образами "чаклували" стилісти. Експерти моди допомогли зірками виглядати бездоганно як у звичайному житті, так і на червоних доріжках.
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Емма Уотсон
Адель
Блейк Лайвлі
Бредлі Купер
Кріс Пратт
Діта фон Тіз
Келлі Озборн
Кім Кардашян
Крістен Стюарт
Дженніфер Лоуренс
Мері-Кейт і Ешлі Олсен
Тейлор Свіфт
Том Харді
Зак Ефрон
Джерело: Bigpicture
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