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Як стильно носити "леопард": яскраві фото супермоделі Ельзи Госк для глянцю

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Ельза Госк
Ельза Госк / Vogue Spain

Шведська супермодель Ельза Госк та одна із найуспішніших "ангелів" Victoria's Secret знялася у фотосесії для іспанського глянцевого журналу Vogue.

Знімки модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Зазначимо, що протягом кількох сезонів у моді переважав білий колір, однак його витісняє тваринний принт це не тільки леопард, у тренді зебри, гепарди та тигри).

Саме у таких яскравих принтах позує супермодель. 

Легкості і ненавантаженості такому червоному принтованному костюму дає біле просте взуття і легка зачіска Ельзи Госк.

ельза госк

Ельза Госк виглядає сексуально, але водночас і стримано у леопардовому принті з яскравими червоними губами. 

ельза госк

Крім того, на сторінках глянцю дівчина презентувала ще один модний образ у блакитних кольорах, який доповнила вузькими окулярами у білій оправі.

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ельза госк

ельза госк
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Теги: LifeStyle Victoria's Secret Мода Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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