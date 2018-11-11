Як стильно носити одяг сірого кольору: образ Меланії Трамп у Парижі

Президент США Дональд Трамп разом з дружиною Меланією продовжують перебувати у Франції. Подружжя прилетіло до Парижу, щоб взяти участь у заходах, присвячених 100-річчю Першої світової війни.

Про це пише британське видання Express.

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Для виходу у Парижі Меланія Трамп вкотре продемонструвала стильне вбрання. Для урочистої церемонії перша леді США одягла довге сіре пальто у поєднанні з сукнею світлішого відтінку. Свій образ вона доповнила чорними туфлями-човниками на високих підборах і традиційною для Меланії укладкою.

Компанію Меланії склала перша леді Франції Бріджит Макрон. Дружина Еммануеля Макрон продемонструвала яскравіше вбрання, у якому виглядала також стримано та елегантно.

Для виходу Бріджит приміряла піджак зеленого відтінку, білу сорочку і чорні штани.