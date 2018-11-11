02:56
12 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Амбіції Жириновського. "Санта-барбара" з участю "Медузи"
      Вєсті Кремля
      19:38, 10 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Клуб у Верховній Раді. Магічна драбина Медведчука
      Вєсті.UA
      18:43, 10 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Як стильно носити одяг сірого кольору: образ Меланії Трамп у Парижі

      3430 Читать новость на русском
      Меланія Трамп
      Меланія Трамп / GettyImages

      Президент США Дональд Трамп разом з дружиною Меланією продовжують перебувати у Франції. Подружжя прилетіло до Парижу, щоб взяти участь у заходах, присвячених 100-річчю Першої світової війни.

      Про це пише британське видання Express.

      Читайте також: Меланія Трамп вбралась не за погодою у Франції: фотофакт

      Для виходу у Парижі Меланія Трамп вкотре продемонструвала стильне вбрання. Для урочистої церемонії перша леді США одягла довге сіре пальто у поєднанні з сукнею світлішого відтінку. Свій образ вона доповнила чорними туфлями-човниками на високих підборах і традиційною для Меланії укладкою.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Dailynews (@persiandailynews1)

      Компанію Меланії склала перша леді Франції Бріджит Макрон. Дружина Еммануеля Макрон продемонструвала яскравіше вбрання, у якому виглядала також стримано та елегантно. 

      Для виходу Бріджит приміряла піджак зеленого відтінку, білу сорочку і чорні штани.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Melania Trump (@elegant_melania)

       

      Теги: Новини Франції LifeStyle Меланія Трамп
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 11 листопада
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 11 листопада: псевдовибори на Донбасі, річниця Першої світової і перемога Усика
      11 листопада , 22:17 Головні новини 11 листопада: псевдовибори на Донбасі, річниця Першої світової і перемога Усика
      Луценко та соратники Януковича: якої відповідальності уникає генпрокурор
      11 листопада , 21:00 Луценко та соратники Януковича: якої відповідальності уникає генпрокурор
      Сергій Лещенко
      Як вибрати праску для волосся: на що треба зважати
      11 листопада , 20:03 Як вибрати праску для волосся: на що треба зважати
      Найкумедніші меми тижня: спортсмени-політики, курйози з Вільямом і Лисенко без канапок
      11 листопада , 20:02 Найкумедніші меми тижня: спортсмени-політики, курйози з Вільямом і Лисенко без канапок
      Зґвалтування й убивство школярки на Харківщині і "секс-скандал" у Нацполіції – топ-5 відео тижня
      11 листопада , 19:30 Зґвалтування й убивство школярки на Харківщині і "секс-скандал" у Нацполіції – топ-5 відео тижня
      Що зміниться у пільгах у 2016 році
       5 січня 2016 , 21:09 8
      Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
       12 січня 2016 , 21:01 9
      Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
       21 лютого 2016 , 21:35 5
      BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
       26 січня 2016 , 07:59 6
      Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
       24 січня 2016 , 04:35
      Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
       14 лютого 2016 , 03:46 1
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук