Як стильно одягатися чоловікам: топ-3 трендів

Найважливіші і найголовніші "тренди" поза сезоном, які обирають стильні чоловіки, це розслабленість і гармонійне поєднання речей класичного крою з базовими предметами гардероба і модними аксесуарами.

Так, це перетворює класичний костюм з ділового дрес-коду у зручний і цікавий повсякденний гардероб. Про це пише "НВ".

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Костюми яскравих кольорів

Рекомендуємо звернути увагу на яскравий колір, який впевнено тримає свої позиції: від насичених відтінків рожевого і блакитного до більш стриманих відтінків червоного, зеленого і коричневого: бургунди, хакі і шоколадного.

Допис, поширений Nicola Radano (@nicolaradano) 5 Лип 2018 р. о 1:31 PDT

Костюми в смужку

При виборі тканини в смужку: вибирайте дрібну смужку, якщо ви власник стрункої фігури і більшу, якщо навпаки;

Зазначається, що чим ширше смужка, тим більш неформально буде виглядати костюм.

Як припускає джерело, за популярністю смужка обійде в наступному сезоні навіть клітку.

Допис, поширений Felipe Domingos (@vlog.gaucho) 5 Лип 2018 р. о 2:23 PDT

Світлі піджаки

Світлий піджак – однозначний тренд літа. Палітра відтінків – від білосніжно білого і молочного до світло-бежевого.

Рекомендується, поєднання світлого піджака з штанами контрастного кольору і виразними аксесуарами.