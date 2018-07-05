Як стильно одягатися чоловікам: топ-3 трендів
Найважливіші і найголовніші "тренди" поза сезоном, які обирають стильні чоловіки, це розслабленість і гармонійне поєднання речей класичного крою з базовими предметами гардероба і модними аксесуарами.
Так, це перетворює класичний костюм з ділового дрес-коду у зручний і цікавий повсякденний гардероб. Про це пише "НВ".
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Костюми яскравих кольорів
Рекомендуємо звернути увагу на яскравий колір, який впевнено тримає свої позиції: від насичених відтінків рожевого і блакитного до більш стриманих відтінків червоного, зеленого і коричневого: бургунди, хакі і шоколадного.
Костюми в смужку
При виборі тканини в смужку: вибирайте дрібну смужку, якщо ви власник стрункої фігури і більшу, якщо навпаки;
Зазначається, що чим ширше смужка, тим більш неформально буде виглядати костюм.
Як припускає джерело, за популярністю смужка обійде в наступному сезоні навіть клітку.
Світлі піджаки
Світлий піджак – однозначний тренд літа. Палітра відтінків – від білосніжно білого і молочного до світло-бежевого.
Рекомендується, поєднання світлого піджака з штанами контрастного кольору і виразними аксесуарами.