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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Як стильно зав'язати хустку на голові: поради блогерів

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Кольорова хустка на голові стала своєрідним трендом у світі моди. Стилісти все більше вдаються до експериментів та показують, що цей аксесуар може доповнити будь-який образ, а блогери радо демонструють, як на практиці застосувати поради експертів.

Яскраві, різнокольорові, широкі та маленькі – будь-яка хустка може наповнити літній "лук" стилем. Аксесуар, який є в гардеробі кожної жінки, не тільки виглядатиме модно в спекотний сезон, але й захистить людину від сонця. 

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Вітчизняні та голлівудські знаменитості теж не оминають увагою стильні хустки, додаючи їх в повсякденні "луки". Так, Настя Каменських та Маша Єфросиніна заплели аксесуар на пляжі під час відпочинку, а Періс Джексон знайшла нетиповий спосіб носити хустку. 

Відтак десятки блогерів зробили покрокові інструкції, як стильно зав'язати хустку та виглядати розкішно впродовж усього літнього сезону. 

Теги: LifeStyle Фотоновини Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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