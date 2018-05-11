Як стильно зав'язати хустку на голові: поради блогерів

Кольорова хустка на голові стала своєрідним трендом у світі моди. Стилісти все більше вдаються до експериментів та показують, що цей аксесуар може доповнити будь-який образ, а блогери радо демонструють, як на практиці застосувати поради експертів.

Яскраві, різнокольорові, широкі та маленькі – будь-яка хустка може наповнити літній "лук" стилем. Аксесуар, який є в гардеробі кожної жінки, не тільки виглядатиме модно в спекотний сезон, але й захистить людину від сонця.

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Вітчизняні та голлівудські знаменитості теж не оминають увагою стильні хустки, додаючи їх в повсякденні "луки". Так, Настя Каменських та Маша Єфросиніна заплели аксесуар на пляжі під час відпочинку, а Періс Джексон знайшла нетиповий спосіб носити хустку.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 27 Кві 2018 р. о 3:22 PDT

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 5 Кві 2018 р. о 11:43 PDT

Допис, поширений Paris-Michael K. Jackalope (@parisjackson) 9 Кві 2018 р. о 12:56 PDT

Відтак десятки блогерів зробили покрокові інструкції, як стильно зав'язати хустку та виглядати розкішно впродовж усього літнього сезону.