Як стильно зав'язати хустку на голові: поради блогерів
Кольорова хустка на голові стала своєрідним трендом у світі моди. Стилісти все більше вдаються до експериментів та показують, що цей аксесуар може доповнити будь-який образ, а блогери радо демонструють, як на практиці застосувати поради експертів.
Яскраві, різнокольорові, широкі та маленькі – будь-яка хустка може наповнити літній "лук" стилем. Аксесуар, який є в гардеробі кожної жінки, не тільки виглядатиме модно в спекотний сезон, але й захистить людину від сонця.
Читайте також: Топ-8 трендів пляжної моди 2018
Вітчизняні та голлівудські знаменитості теж не оминають увагою стильні хустки, додаючи їх в повсякденні "луки". Так, Настя Каменських та Маша Єфросиніна заплели аксесуар на пляжі під час відпочинку, а Періс Джексон знайшла нетиповий спосіб носити хустку.
Відтак десятки блогерів зробили покрокові інструкції, як стильно зав'язати хустку та виглядати розкішно впродовж усього літнього сезону.