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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Як страх впливає на здоров’я людини

391 Читать новость на русском
Аерофобія
Аерофобія / rosscenter.com

Страх знайомий практично кожній людині. Проте деколи він може бути невиправданим, нерозсудливим та виправданим.

Люди часто культивують стах перед тим, чого не варто боятися, і тим самим, ігнорують реальні небезпеки. Іноді люди бояться розбитися в літаку, але переходять дорогу на червоне світло, пише портал "ЖивиАктивно".

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До невиправданих страхів можна віднести такі:

  1. Авіаперельоти (аерофобія) – проте ризик загинути у літаку у 100 разів нижчий за ризик загинути в автомобілі.
  2. Кава – деякі люди не вживають каву через переконання того, що цей напій підвищує тиск. Проте якщо вживати каву на початку дня і в малій кількості, то це не становитиме загрозу.
  3. Комахи (інсектофобія ) – ці тварини не завжди є загрозливими. В Україні найзагрозливішою комахою є кліщ, проте при дотриманні встановлених правил.
  4. Вакцинація – насправді, більше ускладнень може бути від небезпечної хвороби, від якої не зробили щеплення, ніж від самої вакцинації.

Вакцинація
Вакцинація

Виправдані страхи

– Віруси

Форми живих організмів справді становлять небезпеку, оскільки вони можуть швидко поширюватися та спричиняти небезпечні хвороби.

– Інфекції (мізофобія)

Страх перед інфекцією є цілком виправданим, оскільки деякі з них є стійкими до антибіотиків.

– Холестерин

Є добрий та поганий холестерин, проте його високий рівень справді становить небезпеку здоров’ю.

– Харчове отруєння (токсикофобія )

У спекотну погоду збільшується шанси харчового отруєння. Ризики зростають і у тих людей, що харчуються поза домом або ж купують протерміновані продукти.

Токсикофобія
Токсикофобія

Нерозсудливі страхи

  1. Куріння – люди, які палять, переконані, що їм особисто не становлять загрози хвороби серцево-судинної системи та дихальних шляхів.
  2. Свіже молоко – більшість переконані, що купуючи свіже молоко у місцях, які не призначені для цього, воно міститиме корисні речовини. Проте лише молоко, яке пройшло термічну обробку. не становить загрозу.
  3. Антибіотики – занадто часте їх вживання призводить до того, що антибіотики втрачають свою ефективність та несприйнятливість до лікування. Також вони можуть призвести до порушення в роботі кишківника, печінки.
  4. Переїдання – люди вживають більше калорій, ніж спалюють, і тому страждають на ожиріння.

Як страх впливає на здоров’я людини
Як страх впливає на здоров’я людини

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я Психологія
Джерело: 24 Канал
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