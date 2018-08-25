Як страх впливає на здоров’я людини

Страх знайомий практично кожній людині. Проте деколи він може бути невиправданим, нерозсудливим та виправданим.

Люди часто культивують стах перед тим, чого не варто боятися, і тим самим, ігнорують реальні небезпеки. Іноді люди бояться розбитися в літаку, але переходять дорогу на червоне світло, пише портал "ЖивиАктивно".

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До невиправданих страхів можна віднести такі:

Авіаперельоти (аерофобія) – проте ризик загинути у літаку у 100 разів нижчий за ризик загинути в автомобілі. Кава – деякі люди не вживають каву через переконання того, що цей напій підвищує тиск. Проте якщо вживати каву на початку дня і в малій кількості, то це не становитиме загрозу. Комахи (інсектофобія ) – ці тварини не завжди є загрозливими. В Україні найзагрозливішою комахою є кліщ, проте при дотриманні встановлених правил. Вакцинація – насправді, більше ускладнень може бути від небезпечної хвороби, від якої не зробили щеплення, ніж від самої вакцинації.



Вакцинація

Виправдані страхи

– Віруси

Форми живих організмів справді становлять небезпеку, оскільки вони можуть швидко поширюватися та спричиняти небезпечні хвороби.

– Інфекції (мізофобія)

Страх перед інфекцією є цілком виправданим, оскільки деякі з них є стійкими до антибіотиків.

– Холестерин

Є добрий та поганий холестерин, проте його високий рівень справді становить небезпеку здоров’ю.

– Харчове отруєння (токсикофобія )

У спекотну погоду збільшується шанси харчового отруєння. Ризики зростають і у тих людей, що харчуються поза домом або ж купують протерміновані продукти.



Токсикофобія

Нерозсудливі страхи

Куріння – люди, які палять, переконані, що їм особисто не становлять загрози хвороби серцево-судинної системи та дихальних шляхів. Свіже молоко – більшість переконані, що купуючи свіже молоко у місцях, які не призначені для цього, воно міститиме корисні речовини. Проте лише молоко, яке пройшло термічну обробку. не становить загрозу. Антибіотики – занадто часте їх вживання призводить до того, що антибіотики втрачають свою ефективність та несприйнятливість до лікування. Також вони можуть призвести до порушення в роботі кишківника, печінки. Переїдання – люди вживають більше калорій, ніж спалюють, і тому страждають на ожиріння.



Як страх впливає на здоров’я людини