Як страх впливає на здоров’я людини
Страх знайомий практично кожній людині. Проте деколи він може бути невиправданим, нерозсудливим та виправданим.
Люди часто культивують стах перед тим, чого не варто боятися, і тим самим, ігнорують реальні небезпеки. Іноді люди бояться розбитися в літаку, але переходять дорогу на червоне світло, пише портал "ЖивиАктивно".
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До невиправданих страхів можна віднести такі:
- Авіаперельоти (аерофобія) – проте ризик загинути у літаку у 100 разів нижчий за ризик загинути в автомобілі.
- Кава – деякі люди не вживають каву через переконання того, що цей напій підвищує тиск. Проте якщо вживати каву на початку дня і в малій кількості, то це не становитиме загрозу.
- Комахи (інсектофобія ) – ці тварини не завжди є загрозливими. В Україні найзагрозливішою комахою є кліщ, проте при дотриманні встановлених правил.
- Вакцинація – насправді, більше ускладнень може бути від небезпечної хвороби, від якої не зробили щеплення, ніж від самої вакцинації.
Вакцинація
Виправдані страхи
– Віруси
Форми живих організмів справді становлять небезпеку, оскільки вони можуть швидко поширюватися та спричиняти небезпечні хвороби.
– Інфекції (мізофобія)
Страх перед інфекцією є цілком виправданим, оскільки деякі з них є стійкими до антибіотиків.
– Холестерин
Є добрий та поганий холестерин, проте його високий рівень справді становить небезпеку здоров’ю.
– Харчове отруєння (токсикофобія )
У спекотну погоду збільшується шанси харчового отруєння. Ризики зростають і у тих людей, що харчуються поза домом або ж купують протерміновані продукти.
Токсикофобія
Нерозсудливі страхи
- Куріння – люди, які палять, переконані, що їм особисто не становлять загрози хвороби серцево-судинної системи та дихальних шляхів.
- Свіже молоко – більшість переконані, що купуючи свіже молоко у місцях, які не призначені для цього, воно міститиме корисні речовини. Проте лише молоко, яке пройшло термічну обробку. не становить загрозу.
- Антибіотики – занадто часте їх вживання призводить до того, що антибіотики втрачають свою ефективність та несприйнятливість до лікування. Також вони можуть призвести до порушення в роботі кишківника, печінки.
- Переїдання – люди вживають більше калорій, ніж спалюють, і тому страждають на ожиріння.
Як страх впливає на здоров’я людини
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