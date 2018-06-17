Як стрес і війна впливають на чоловіче здоров'я: відповідь вчених

У чоловіків, що перебувають в зоні бойових дій і одночасно страждають від депресії, знижується активність сперматозоїдів, що в кінцевому результаті призводить до безпліддя.

Так, група ізраїльських учених проводила дослідження з чоловіками, які брали участь у бойових діях в секторі Газу. Експеримент тривав з 2009 до 2017 року.

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Науковці для досліджень брали зразки сперми у чоловіків в мирний час і після війни. З'ясувалося, що під час бойових дій у сильної статі знижувалася активність сперматозоїдів. Проте після того, як чоловіки повернулися додому, їх репродуктивна функція практично повністю відновилася, але у 37% було виявлено безпліддя.



Війна може провокувати у чоловіків безпліддя

"Психологічний стрес, як відомо, негативно впливає на репродуктивну здатність, однак досліджень, присвячених впливу стресу на якість сперми, існує небагато", – сказав Еліаху Левітас, науковець ізраїльського університету Бен-Гуріона.

Також, науковці зауважили, що причиною безпліддя найчастіше стає саме знижена активність сперматозоїдів, на яку впливає багато факторів: вік, спосіб життя, вага, стреси тощо.

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