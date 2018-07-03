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Як стрес впливає на ефект відпустки: цікаве дослідження

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Як стрес впливає на ефект відпустки
Як стрес впливає на ефект відпустки / ibuh.info

Результати нового дослідження про відпустки навряд чи когось потішать – американські вчені з'ясували, що відпустка справді покращує психологічний стан людей, але на дуже короткий термін.

Експерти з Американської психологічної асоціації виявили, що благодатний ефект від відпочинку зберігається всього 3 дні після повернення на роботу, пише The Daily Mail.

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А стається це через відчуття постійного стресу через роботу під час відпустки, який негативно впливає на самопочуття та знижує продуктивність.

via GIPHY

З 1500 опитаних працівників 68% поверталися на роботу з хорошим настроєм, у 57% респондентів підвищувалась мотивація та зменшувався рівень стресу.

Ще 66% людей зізналися, що під час відпустки набрались енергії, 30% опитаних розповіли, що за час відпустки зробили більше справ, аніж збиралися.

Однак, кожен п'ятий працівник зізнався, що відчував стрес через роботу під час відпустки. Ще понад 40% відчували страх повернення до роботи.

До слова, американські дослідники встановили, що короткочасний відпочинок на організм людини впливає так само, як і медитації.

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я відпочинок Психологія Стрес соціологічне дослідження дослідження
Джерело: 24 Канал
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