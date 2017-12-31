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НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як створити модний образ на Новий рік в останній момент: стильні поради

17:45, сьогодні 926 Читать новость на русском
Алессандра Амбросіо
Алессандра Амбросіо / Фото з відкритих джерел

Якщо ви весь місяць були надто заклопотані передноворічними справами і не мали вільної хвилини подумати, у чому зустріти Новий рік 2018, то ця інформація саме для вас.

Мабуть, у вас немає ідей, у чому ж зустріти майбутній рік. Однак ми пропонуємо декілька свіжих ідей, як знайти у своєму гардеробі стильні речі і вміло їх поєднати для ефектного образу.

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Маленьке чорне плаття

Навіть не намагатимемось вам повірити, що у вашій шафі не знайдеться бодай якоїсь маленької чорної сукні. Ну, а якщо справді немає – тоді настав саме той час, коли терміново потрібно виправляти ситуацію і відправлятися в магазин за таким.

Але не переживайте, це не займе багато часу. Адже безліч брендів мають такі сукні в кожній своїй колекції.

Брюки-кльош

Дуже модними в цьому році (а тепер, і в наступному) були штани-кльош, які здатні зробити будь-який образ святковим. Поєднувати такі штани можна з ошатною блузкою з воланами, з класичної блузою або ж із простим топом.

Додайте ще в образ парочку аксесуарів і ваш образ готовий!

Читайте також: Макіяж на Новий 2018 рік: ідеї у відео від б’юті-блогерів

Плаття-светр під пояс і ботфорти

Ще один модний тренд, що чатує за нами останні роки і вже по праву завоював звання "класичного" – це красиве тепле плаття з поясом і високими ботфортами.

Така сукня має бути у всіх, тому сміливо одягайтесь і ви будете найстильнішою на святковій вечірці.

Джинсова спідниця

Можливо, такий варіант здасться вам трішки повсякденним, але це не так. Якщо поєднувати джинсову спідницю-олівець з блузкою або топом з паєтками – ви попадете прямо в десятку.

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Теги: Новорічні свята LifeStyle Мода
Джерело: Beauty.ua
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