Як створюватимуть незалежного оператора ГТС: уряд визначив план

Кабінет Міністрів України визначив та опублікував план відокремлення від "Нафтогазу" оператора газотранспортної системи. Постанова передбачає створення незалежного оператора.

Першим пунктом Кабмін визначив, що модель діяльності з траснпортування природного газу має бути державною та не підлягати приватизації, зазначається у постанові, опублікованій на сайті уряду.

До слова: Кабмін забере у "Нафтогазу" функцію контролю за українською ГТС

Загалом план відокремлення оператора ГТС передбачає наступні кроки:

внести на розгляд Кабміну законопроєкт про відокремлення транспортування газу та підготувати його до розгляду Верховної Ради;

вжити заходів для збільшення статутного капіталу ТОВ "Оператор ГТС України", зокрема, шляхом відчуження АТ "Укртрансгаз";

здійснити інвентаризацію та переоцінку майна;

забезпечити оцінки частки у статутному капіталі ТОВ "Оператор ГТС України";

розробити і подати на розгляд Кабміну проєкт договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Оператор ГТС України";

забезпечити передачу ТОВ "Оператор ГТС України" на 15 років майна, пов'язаного з транспортуванням газу;

внести на розгляд Кабміну проєкт акту про уповноваження Мінфіну бути органом управління держмайном ГТС;

забезпечити передачу від АТ "Укртрансгаз" до ТОВ "Оператор ГТС України" договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг, необхідні для виконання функцій об'єктів ГТС;

забезпечити захист позиції НАК "Нафтогаз" в Арбітражному інституті Торговельної палати Стокгольма, зокрема, у справі НАК "Нафтогаз" проти ПАТ "Газпром".

Що таке анбандлінг і чому Кабмін змінює оператора ГТС?Анбандлінг власності – це відокремлення виробництва енергії від її передачі. Тобто, фактично заперечує можливість того, щоб одна компанія і виробляла, і транспортувала енергію.



Саме таку мету переслідує третій енергопакет Європейського Союзу. У своїй ініціативі Кабінет Міністрів України посилається саме на нього.