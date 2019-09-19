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      Як створюватимуть незалежного оператора ГТС: уряд визначив план

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      Кабмін визначив план створення незалежного оператора ГТС
      Кабмін визначив план створення незалежного оператора ГТС / bbc.com

      Кабінет Міністрів України визначив та опублікував план відокремлення від "Нафтогазу" оператора газотранспортної системи. Постанова передбачає створення незалежного оператора.

      Першим пунктом Кабмін визначив, що модель діяльності з траснпортування природного газу має бути державною та не підлягати приватизації, зазначається у постанові, опублікованій на сайті уряду.

      До слова: Кабмін забере у "Нафтогазу" функцію контролю за українською ГТС

      Загалом план відокремлення оператора ГТС передбачає наступні кроки:

      • внести на розгляд Кабміну законопроєкт про відокремлення транспортування газу та підготувати його до розгляду Верховної Ради;
      • вжити заходів для збільшення статутного капіталу ТОВ "Оператор ГТС України", зокрема, шляхом відчуження АТ "Укртрансгаз";
      • здійснити інвентаризацію та переоцінку майна;
      • забезпечити оцінки частки у статутному капіталі ТОВ "Оператор ГТС України";
      • розробити і подати на розгляд Кабміну проєкт договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ "Оператор ГТС України";
      • забезпечити передачу ТОВ "Оператор ГТС України" на 15 років майна, пов'язаного з транспортуванням газу;
      • внести на розгляд Кабміну проєкт акту про уповноваження Мінфіну бути органом управління держмайном ГТС;
      • забезпечити передачу від АТ "Укртрансгаз" до ТОВ "Оператор ГТС України" договорів про закупівлю товарів, робіт та послуг, необхідні для виконання функцій об'єктів ГТС;
      • забезпечити захист позиції НАК "Нафтогаз" в Арбітражному інституті Торговельної палати Стокгольма, зокрема, у справі НАК "Нафтогаз" проти ПАТ "Газпром".

      Що таке анбандлінг і чому Кабмін змінює оператора ГТС?Анбандлінг власності – це відокремлення виробництва енергії від її передачі. Тобто, фактично заперечує можливість того, щоб одна компанія і виробляла, і транспортувала енергію.

      Саме таку мету переслідує третій енергопакет Європейського Союзу. У своїй ініціативі Кабінет Міністрів України посилається саме на нього.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики ГТС Газ Нафтогаз Газпром Ринок газу Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 канал
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