Як судді допомогли Вовку уникнути звільнення: скандальне рішення

Голова Окружного адмінсуду міста Києва міг би очолити список найбільш недоброчесних суддів країни. Окрім численних сумнівних рішень, які продукує очолюваний ним суд, Павла Вовка звинувачували у фіктивному розлучені з дружиною, щоб не декларувати майно.

А ще у тиску на посадових осіб, щоб призначити своїх людей до Кваліфікаційної комісії суддів. Про останнє стало відомо в серпні, коли НАБУ опублікувала плівки розмов Павла Вовка з суддями ОАСКу.

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Після того, як ці розмови почула вся країна, то громадськість очікувала на якнайшвидше відсторонення й подальше звільнення судді. Проте Вовк продовжує спокійно вершити правосуддя, завдяки кільком іншим суддям.

Тетяна Овсеп’ян

Перша із них суддя Шевченківського районного суду міста Києва – Тетяна Овсеп’ян. Суддя відмовила прокуратурі в продовженні розслідування щодо "плівок Вовка".



Павло Вовк

Через її рішення прокуратура не зможе зібрати достатньо доказів проти Вовка, провести експертизу плівок та допитати частину свідків. Тож прокуратура вимушена була передати кримінальну справу до суду з слабкими доказами, через що Вовка надалі можуть виправдати навіть доброчесні судді.

Але повернемось до судді Овсеп’ян. Її саму давно мали звільнити за винесення неправосудного рішення під час Революції Гідності. Суддя позбавила водійських прав учасника автопробігу до Межигір’я за те, що він нібито не зупинився на прохання працівника ДАІ. При цьому свідки стверджували, що в цей час знаходилися разом зі водієм зовсім в іншому місці.



Тетяна Овсеп’ян

З тим, що суддя Овсеп’ян у своєму рішенні допустила ряд порушень погодилася навіть Вища рада правосуддя. Проте Овсеп’ян уникла покарання, через закінчення строків для притягнення до відповідальності.

Іронічно, що тепер Павло Вовк теж може уникнути покарання через те, що строки слідства були надто короткими. А Овсеп’ян не дозволила їх продовжити. Поки Овсеп’ян підривала ефективність слідства проти Вовка, Вища рада правосуддя розглядала клопотання про його відсторонення з посади. І звісно ж відмовила.

Проте не надавши жодних розумних обґрунтувань. Генпрокуратура спробувала оскаржити таке рішення до Касаційного адміністративного суду. Але там вирішили, що у Генпрокуратури немає такого права.

Наталія Блажівська

Ще раніше судді Верховного суду відмовляли в оскарженні прокуратурі рішень про відсторонення й інших суддів Окружного адмінсуду які засвітились на плівках Вовка. Бо на їх думку, оскаржувати таке рішення можуть тільки ті чиї права порушено. В розумінні Верховного суду – це лише самі судді, а от прокуратура, яка представляє інтереси громадян, такого права немає

Суддею доповідачкою у справі Вовка була Наталія Блажівська. Звісно, можна сказати, що відмовивши в розгляді скарзі прокуратури вона послідувала практиці Верховного суду.



Наталія Блажівська

Але обурює нас в її рішенні інше, а саме нехтування явним конфліктом інтересів. Адже Наталія Блажівська розглядала справу щодо оскарження рішення органу, до складу якого входить її рідна сестра – Оксана Блажівська.

В пресі неодноразово згадувалось, що кар’єра сестер Блажівських розвивалась аж надто стрімко. Їх професійні зростання пов’язували з тим, що їх батько займав посаду заступника Генпрокурора Віктора Пшонки.

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Наталія Блажівська не бачила проблеми в тому щоб батько допоміг їй в роботі. Звісно, не побачила вона проблеми й розглянути справу про рішення своєї сестри. І не заявила самовідвід.



"НЕчесть тижня"

Тож премію "НЕчесть тижня" сьогодні отримують дві судді, які допомогли Павлу Вовку уникнути звільнення та відсторонення: суддя Шевченківського районного суду міста Києва Тетяна Овсеп’ян та суддя Верховного Суду Наталія Блажівська.

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.