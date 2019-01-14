Як судді за одну зарплату живуть у розкішних будинках, мають Lexus та відпочивають на Мальдівах

Судді, які є кандидатами до Антикорупційного суду, мають лише одну зарплату, але живуть у розкішних будинках, мають по "Лексусу" та відпочивають на Мальдівах. До того ж, вони легко проходять перевірку у Вищої кваліфікаційної комісії.

Про це розповів у своєму відеоблозі "Правосуддя по-новому" голова Ради громадського контролю НАБУ Роман Маселко.

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Як зазначив Маселко, виявлені Громадською радою факти недоброчесності судді не доводять протилежне, бо не підтверджені вироком суду чи рішенням НАЗК.

Тому судді, які мають лише суддівську зарплату, але живуть у розкішних будинках, мають по "Лексусу" на кожного члена родини та відпочивають на Мальдівах легко проходили перевірку у Комісії. При цьому розказували, що будинок їм подарувала бабуся, "Лексуси" купили за 149 тисяч гривень, а відпочивати на Мальдівах дешевше, ніж в Одесі. І все це Комісія приймала, бо такі міжнародні стандарти,

– відповів експерт.

За його словами, конкурс до Верховного Суду та оцінювання діючих суддів чітко продемонстрували, що Вища кваліфікаційна комісія, Вища рада правосуддя і Президент не зацікавлені у справжній реформі. Та й об’єктивно, зважаючи на їх ціннісні орієнтири, неспроможні її провести.

"Але в закон таки було втілено інструмент, який дозволяє створити перешкоди для очевидних негідників – це Громадська рада міжнародних експертів, яка складається з 6-ти авторитетних та досвідчених іноземних експертів", – додав Маселко.

Відео повного відеоблогу Романа Маселка "Правосуддя по-новому" за 14 січня 2019