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      Як судді за одну зарплату живуть у розкішних будинках, мають Lexus та відпочивають на Мальдівах

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      Як судді за одну зарплату живуть у розкішних будинках, мають Lexus та відпочивають на Мальдівах
      Як судді за одну зарплату живуть у розкішних будинках, мають Lexus та відпочивають на Мальдівах / Фото з відкритих джерел

      Судді, які є кандидатами до Антикорупційного суду, мають лише одну зарплату, але живуть у розкішних будинках, мають по "Лексусу" та відпочивають на Мальдівах. До того ж, вони легко проходять перевірку у Вищої кваліфікаційної комісії.

      Про це розповів у своєму відеоблозі "Правосуддя по-новому" голова Ради громадського контролю НАБУ Роман Маселко.

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      Як зазначив Маселко, виявлені Громадською радою факти недоброчесності судді не доводять протилежне, бо не підтверджені вироком суду чи рішенням НАЗК.

      Тому судді, які мають лише суддівську зарплату, але живуть у розкішних будинках, мають по "Лексусу" на кожного члена родини та відпочивають на Мальдівах легко проходили перевірку у Комісії. При цьому розказували, що будинок їм подарувала бабуся, "Лексуси" купили за 149 тисяч гривень, а відпочивати на Мальдівах дешевше, ніж в Одесі. І все це Комісія приймала, бо такі міжнародні стандарти,
      – відповів експерт.

      За його словами, конкурс до Верховного Суду та оцінювання діючих суддів чітко продемонстрували, що Вища кваліфікаційна комісія, Вища рада правосуддя і Президент не зацікавлені у справжній реформі. Та й об’єктивно, зважаючи на їх ціннісні орієнтири, неспроможні її провести.

      "Але в закон таки було втілено інструмент, який дозволяє створити перешкоди для очевидних негідників – це Громадська рада міжнародних експертів, яка складається з 6-ти авторитетних та досвідчених іноземних експертів", – додав Маселко.

      Відео повного відеоблогу Романа Маселка "Правосуддя по-новому" за 14 січня 2019

       

      Теги: Новини України Гроші Корупція Судді Відеоблоги Авто
      Джерело: 24 канал
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