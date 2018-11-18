Як сухе повітря впливає на організм

Те, скільки води міститься у повіті, показує рівень вологості. Вологість залежить від температури: чим тепліше повітря, тим більше вологи воно може містити.

Часто взимку через пересушене повітря можна обпекти гортань, пише lifehacker.

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Та у холодну пору повітря сухе не лише надворі, а й у приміщенні. В ідеалі рівень вологості повинен бути 40-60%, проте під час опалювального сезону він зменшується до 15-20%.

Таким чином, люди у цей період дихають екстремально пересушеним повітрям.

Як сухе повітря впливає на шкіру

1. Шкіра стає зневодненою, сухою, починає лущитися. Може погіршитися колір обличчя, підвищується чутливість.

2. Починають тріскатися губи, волосся електризується, а одяг б'ється струмом.



Починають тріскатися губи

3. Слизові оболонки носа та очей пересихають. Через це знижується імунітет та збільшується ризик підхопити інфекцію. Сухість ока може призвести до синдрому сухого ока.

4. Збільшується рухливість бактерій та вірусів, оскільки це сприятливе для них середовище.

5. Діти багато потіють вночі та втрачають вологу, через що на шкірі з’являються попрілості та почервоніння. Через сухе повітря починає боліти живіт, а в носі виникають сухі скоринки, що утрудняють дихання.



Діти багато потіють вночі та втрачають вологу

Педіатри радять підтримувати вологість у дитячій кімнаті на рівні 60%.

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