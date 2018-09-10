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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Як суттєво знизити ризик хронічних хвороб: відповідь дієтолога

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Як знизити ризик хронічних хвороб
Як знизити ризик хронічних хвороб / naturalfactors.com

Від способу життя людини та харчування залежить її самопочуття та здоров’я. Саме тому необхідно відмовитися від поганих звичок та чинників які призводять до хронічних хвороб.

Лікар-дієтолог Оксана Скиталінська назвала чотири фактори, які суттєво зменшать ризик довготривалих захворювань, йдеться у дописі у Facebook.

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Дієтолог радить:

  1. не курити;
  2. не набирати зайву вагу;
  3. займатися спортом 30 хв в день;
  4. їсти більше фруктів, овочів, цільнозернових продуктів та значно менше м'яса.

via GIPHY

Якщо дотримуватися цих рекомендацій, то ризик хронічних захворювань можна знизити на 78%.

Також ці 4 звички знизять ризик отримати цукровий діабет 2 типу на 90%, а інфаркт на 80%. За цих умов ризик отримати інсульт зменшуються на 50%, а от захворіти на будь-який вид раку становить 1/3.

Лише зміни в раціоні можуть зменшити ризик деяких видів раку, до прикладу, раку кишківника на 71%.

Американська кардіологічна асоціація (American Cardiac Association) назвала 7 простих чинників здорового способу життя:

– не курити;

– не набирати зайву вагу;

– бути активним (ходити пішки як мінімум 22 хвилини в день);

– їсти здорову їжу (максимально рослинну);

– мати рівень холестерину нижчий за середній;

– нормалізувати артеріальний тиск та рівень цукру.

Стежте за тим, щоб тиск був у нормі
Стежте за тим, щоб тиск був у нормі

До слова, пішки на роботу і назад, постійні щоденні прогулянки — це мінімум витраченого часу і найбільше користі для організму. Ходьба вважається одним з найбезпечніших видів фітнесу.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Лікування Здоров'я Шлунково-кишковий тракт Діабет
Джерело: 24 Канал
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