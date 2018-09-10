Як суттєво знизити ризик хронічних хвороб: відповідь дієтолога

Від способу життя людини та харчування залежить її самопочуття та здоров’я. Саме тому необхідно відмовитися від поганих звичок та чинників які призводять до хронічних хвороб.

Лікар-дієтолог Оксана Скиталінська назвала чотири фактори, які суттєво зменшать ризик довготривалих захворювань, йдеться у дописі у Facebook.

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Дієтолог радить:

не курити; не набирати зайву вагу; займатися спортом 30 хв в день; їсти більше фруктів, овочів, цільнозернових продуктів та значно менше м'яса.

Якщо дотримуватися цих рекомендацій, то ризик хронічних захворювань можна знизити на 78%.

Також ці 4 звички знизять ризик отримати цукровий діабет 2 типу на 90%, а інфаркт на 80%. За цих умов ризик отримати інсульт зменшуються на 50%, а от захворіти на будь-який вид раку становить 1/3.

Лише зміни в раціоні можуть зменшити ризик деяких видів раку, до прикладу, раку кишківника на 71%.



Американська кардіологічна асоціація (American Cardiac Association) назвала 7 простих чинників здорового способу життя:

– не курити;

– не набирати зайву вагу;

– бути активним (ходити пішки як мінімум 22 хвилини в день);

– їсти здорову їжу (максимально рослинну);

– мати рівень холестерину нижчий за середній;

– нормалізувати артеріальний тиск та рівень цукру.



Стежте за тим, щоб тиск був у нормі