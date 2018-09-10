Як суттєво знизити ризик хронічних хвороб: відповідь дієтолога
Від способу життя людини та харчування залежить її самопочуття та здоров’я. Саме тому необхідно відмовитися від поганих звичок та чинників які призводять до хронічних хвороб.
Лікар-дієтолог Оксана Скиталінська назвала чотири фактори, які суттєво зменшать ризик довготривалих захворювань, йдеться у дописі у Facebook.
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Дієтолог радить:
- не курити;
- не набирати зайву вагу;
- займатися спортом 30 хв в день;
- їсти більше фруктів, овочів, цільнозернових продуктів та значно менше м'яса.
Якщо дотримуватися цих рекомендацій, то ризик хронічних захворювань можна знизити на 78%.
Також ці 4 звички знизять ризик отримати цукровий діабет 2 типу на 90%, а інфаркт на 80%. За цих умов ризик отримати інсульт зменшуються на 50%, а от захворіти на будь-який вид раку становить 1/3.
Лише зміни в раціоні можуть зменшити ризик деяких видів раку, до прикладу, раку кишківника на 71%.
Американська кардіологічна асоціація (American Cardiac Association) назвала 7 простих чинників здорового способу життя:
– не курити;
– не набирати зайву вагу;
– бути активним (ходити пішки як мінімум 22 хвилини в день);
– їсти здорову їжу (максимально рослинну);
– мати рівень холестерину нижчий за середній;
– нормалізувати артеріальний тиск та рівень цукру.
Стежте за тим, щоб тиск був у нормі
До слова, пішки на роботу і назад, постійні щоденні прогулянки — це мінімум витраченого часу і найбільше користі для організму. Ходьба вважається одним з найбезпечніших видів фітнесу.
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