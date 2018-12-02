Як світ повинен реагувати на дії Кремля на Азові: Порошенко оприлюднив своє бачення

Президент України Петро Поорошенко вважає, що зараз настав час на нову реакцію світу на дії Росії. Зокрема, він закликав світових лідерів зупинити "Північний потік-2" і запровадити нові санкції проти країни-агресора.

Таку заяву український лідер зробив у коментарі німецькому Funke Media Group, передає його прес-служба.

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Як підкреслив Порошенко, агресивні дії Росії є неприйнятними, відтак міжнародне співтовариство та об'єднана Європа повинні посилити тиск на неї.

"Нам потрібна сильна, уніфікована, недвозначна реакція стосовно агресивної поведінки Росії. Ми повинні зупинити "Північний потік-2". Ми повинні вже зараз думати про нові санкції", – наголосив він.

Водночас Порошенко зауважив, що настав час для нової реакції проти Росії. За його словами, востаннє світова спільнота реагувала на дії Кремля після випадку в британському Солсбері, де російського колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку було важко поранено нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

"Я вважаю, що зустріч Європейської Ради у Брюсселі в грудні стане своєчасною можливістю розглянути ситуацію, засновану на принципі солідарності та єдності з Україною", – додав Президент України.

До слова, раніше до країн Євросоюзу звернувся очільник МЗС України Павло Клімкін. Зокрема, він наголосив, що "Північний потік-2" є "тотальним газовим зашморгом" для Європи.

Що відомо про ескалацію конфлікту в Азовському морі та її наслідки?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.