Як Світоліна мало не випустила кубок після перемоги на Підсумковому турнірі WTA: кумедне відео
Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла на Підсумковому турнірі WTA у Сінгапурі. Однак під час нагородження з нею трапився курйозний випадок.
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Під час нагородження Еліна позувала з кубком. У той час за її спиною прогримів вибух конфеті. Від неочікуваного звуку українка ледь не випустила трофей з рук.
Відео курйозу зі Світоліною під час нагородження
Джерело: 24 Канал
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