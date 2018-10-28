Як Світоліна мало не випустила кубок після перемоги на Підсумковому турнірі WTA: кумедне відео

Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла на Підсумковому турнірі WTA у Сінгапурі. Однак під час нагородження з нею трапився курйозний випадок.

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Під час нагородження Еліна позувала з кубком. У той час за її спиною прогримів вибух конфеті. Від неочікуваного звуку українка ледь не випустила трофей з рук.

Відео курйозу зі Світоліною під час нагородження