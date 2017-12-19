Як святкували День Святого Миколая в різних регіонах країни

Святий Миколай у тролейбусі, на острові Хортиця та онлайн. Саме так сьогодні, 19 грудня, дивував дітлахів Чудотворець у різних регіонах України.

Рідзвяні пісні, ігри і навіть театральна вистава – і все це у тролейбусі. Так Святий Миколай сьогодні вітав дітей із інвалідністю у Тернополі. Тож дітлахи мали і свято, і екскурсію містом. Такий подарунок малечі зробили студенти педагогічного університету. Вони пообіцяли, що ввечері веселитимуть усіх тернополян, доки ті будуть їхати додому.

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На острові Хортиця у Запоріжжі День Чудотворця святкували по-козацькому. Для дітей військовослужбовців підготували видовищне шоу. Їм продемонстрували, якими видами зброї і як саме воювали середньовічні лицарі Війська Запорозького, а потім Святий Миколай привіз цілий віз гостинців. Та й самих дітлахів на майстер-класах навчили робити святкові іграшки та обереги.

Я б хотіла попросити Святого Миколая, щоб всі події на Донбасі закінчились якнайшвидше. Щоб наші діти повернулися живими та здоровими. Ми чекаємо їх,

– поділилась мама військовослужбовця Лариса Штаненберг.

У Харкові група волонтерів під назвою "Олені Святого Миколая" створили Інтернет-базу побажань дітей із зони АТО. На сайт міг зайти кожен та обрати, кому саме він хоче зробити презент.

Подарунки добродії присилали з Канади, Мексики, Іспанії та, звісно ж, з України. Загалом назбирали майже півтори тисячі подарунків. Були і дуже вартісні подарунки. Одна з благодійниць, яка захотіла залишитись невідомою, передала волонтерам одразу 18 планшетів та 38 смартфонів. На дітлахів також чекають велосипеди та музичні інструменти. В базі у нас є дівчинка, якій 9 років. Про неї ми знаємо, що вона з особливими потребами, і тому велосипед для неї не просто іграшка, це ліки, – розповіла волонтер Євгенія Левінштейн. Комусь з дітей навіть пощастить отримати унікальний подарунок – м'яч з автографом Андрія Шевченка. Цей презент повезуть в одну з шкіл на небезпечній території. Читайте також: Олег Скрипка і ВВ презентують відео-мультик "Країна Мрій" до дня Святого Миколая: відчуйте казку "На даний момент у нас в базі 1625 людей, але нам ще присилають листи. Здається, їх буде ще більше. Розвозити подарунки ми будемо поступово: зараз – Трьохізбенка, потім – Станиця Луганська та Щастя", – поділилась волонтер Інна Очкасова.

У Кривому Розі Миколай навідався до переселенців. Людей, які втратили рідний дім, намагалися підтримати мешканці міста. Вони зібрали одяг, взуття, солодощі та м'які іграшки.

Ми привезли м'які іграшки, одяг та взуття, і не тільки діткам, а й дорослим. Звичайно, нам хотілося подарувати їм сьогодні тепло. Щоб вони також відчули свято Миколая. Ми раді, що змогли їм подарувати таке щастя,

– зазначила керівник Центру допомоги воїнам АТО та членам їх родин Вікторія Самойленко.

Криворізькі волонтери кажуть, що акцію продовжуватимуть, адже більше чотирьом сотням мешканців модульного містечка постійно потрібна допомога.