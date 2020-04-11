Як святкувати Вербну неділю та Великдень: рекомендації Ради Церков Львова

Рада Церков Львова оприлюднила рекомендації щодо святкування Вербної (Квітної) неділі та Великодня. Ці рекомендації варто взяти до уваги як священнослужителям, так і вірянам. Стосуються вони всіх релігійних конфесій.

Рекомендації від Ради Церков щодо святкування Вербної неділі та Великодня опублікувала пресслужба Львівської міської ради. Їх склали відповідно до рекомендацій Національної поліції та органів влади. Також ці рекомендації погодив керівник Національної поліції Львівщини Василь Віконський.

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Рекомендації Ради Церков Львова священнослужителям і вірянам усіх конфесій щодо святкування Вербної (Квітної) неділі та Великодня

Віряни повинні брати участь у богослужіннях як на Вербну неділю, так і на Великдень, перебуваючи вдома, тобто через онлайн-трансляцію.

Вірянам дозволяють у Вербну неділю та на Пасхальні свята самостійно окропити верби та пасхальні страви освяченою водою. Це має відбутися під час служби та після прочитання відповідних молитов про благословення.

Потрапити на службу до храму віряни не зможуть і у Вербну неділю, і на Великдень.

Під час богослужінь у храмі можуть бути присутніми лише священнослужителі та церковнослужителі. Також дозволено перебувати тим, хто забезпечує проведення богослужінь і трансляції.

Щоправда, вірянам усе ж можна буде перебувати біля храмів на вулиці. Але вони мають дотримуватися дистанції у 2 метри та карантинних норм.

За таких самих умов можна буде відвідати плащаницю. Однак, ушановувати слід без дотиків і цілування, лише поясним поклоном.

Власники торгових мереж і магазинів можуть продавати великодні страви вже освяченими.

Якщо люди приходитимуть до храму з лозою та пасхальними стравами, освячення відбуватиметься на вулиці. Водночас слід дотримуватися дистанції у 2 метри та всіх карантинних норм.

У передмістях міста Львова, малих населених пунктах (селах, селищах) освячення лози та великодніх страв може відбуватися біля помешкань вірян. Тут також слід дотримуватися дистанції у 2 метри та всіх карантинних норм.

Відвідувати кладовища як віряни, так і священнослужителі зможуть лише після закінчення карантину.

Щодо богословських, канонічних та пасторальних питань (сповідь, причастя тощо), рекомендації мають надати ієрархи церков.

Зауважимо! За недотримання умов карантину закон передбачає штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень.



Рекомендації щодо відзначення Вербної неділі та Великодня у Львові

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. На жаль, , натомість . На Львівщині підтвердили 96 випадків , 4 із яких є летальними;

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