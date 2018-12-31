Як святкують Новий рік у центрі Києва: відео з головної ялинки країни

У столиці на Софіївській площі біля головної ялинки країни вже зібралися люди, аби зустріти Новий рік.

Про це у прямому ефірі розповів кореспондент 24 каналу.

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На Софіївські площі досить людно. З розваг є симфонічний оркестр, який грає спокійну музику. Також є досить великий фудкорт.

А "головний спонсор свята" – глінтвейн, з алкоголю більше нічого немає. Тому і люди навколо спокійні, ніхто не порушує громадського порядку. Хоча, звісно, є і винятки – люди у нетверезому стані хотіли зірвати включення кореспонданта 24 каналу. Проте, це одиничний випадок.

Всі, хто зібралися у центрі Києва, мають піднесений та святковий настрій. Люди розповідають, що загалом задоволені 2018-им роком, деякі кажуть, що він приніс доволі багато позитивних змін. Всі чекають на 2019 рік, закінчення війни та все тільки найкраще для себе і країни!