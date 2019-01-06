Як святкують Різдво журналісти: ексклюзивний рецепт на Святвечір від ведучої 24 каналу

У тих українців, які святкують Різдво 7 січня, саме зараз Святвечір. Родини збираються на святу вечерю. На столі, за традицією, має бути 12 пісних страв, серед яких головна – кутя.

Усі ці страви разом із родиною готувала і журналістка 24 каналу – Леся Вакулюк. Вона і розповіла про свої родинні традиції.

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12 пісних страв – це чимало. Окрім традиційної куті, господиня Леся робить вушка з тіста, які начиняються не м'ясом, а грибами з цибулею. Наступна страва – пісний борщ, який роблять з навару, з квашеної капусти.

Також є вареники з картоплею, вареники з капустою. Але оскільки ми вже в 21 столітті, і ще буквально кілька днів тому у мене був ефірний тиждень, то вистояти і наліпити тих вареників трохи не було часу, тому у нас вже такий спрощений варіант – вареники ручної роботи, проте куплені,

– усміхаючись, розповіла господиня Леся.



Ведуча 24 каналу Леся Вакулюк

Головна страва на Святвечір – це кутя. До слова, кажуть, чим вона багатша, тим буде вдалішим і рік у цієї родини. У родині Лесі роблять "компромісну" кутю. "У нас є два види. Бо Андрій, мій чоловік, любить, щоб кутя була густішою, а я люблю, так як звикла з дитинства, – щоб була ріденькою, як супчик", – додала господиня.

Для куті треба перетерти мак, додати вареної пшениці, горіхів, меду. Загалом, на столі – всі 12 пісних страв.

Отже варіант столу на Святвечір від журналістки 24 каналу Лесі Вакулюк:

Пісний борщ на квашеній капусті. Вушка з грибами і цибулею. Вареники з капустою . Вареники з картоплею. Грибна підлива (мачанка) до вареників. Кутя. Плетінка. Пампухи. Квашена капуста. Запечена риба. Узвар. Часник – "кладемо по кутках столу, аби вберігав від злих сил – ось і 12-а страва".



Різдвяний стіл від Лесі Вакулюк

Журналісти 24 каналу вітають усіх з Новим роком та Різдвом Христовим! Усім смачної куті!