Як та коли запускатимуть електронні медкартки: пояснення МОЗ

З січня 2019 року сімейні лікарі, терапевти і педіатри, які працюють у закладах "первинки", почнуть вносити інформацію про візити пацієнтів в електронну систему, зокрема, впроваджуються електронні медичні картки.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на слова заступника міністра охорони здоров’я України Павла Ковтонюка.

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Павло Ковтонюк “У 2019 році в електронний формат почнуть переходити медичні картки, рецепти, направлення та лікарняні. Цей процес почнеться вже у січні, і на першому етапі пацієнти не зможуть особисто зайти в свою електронну медичну картку. Але за необхідності лікар зможе роздрукувати набір даних, наприклад, запис про візит”.

Він також зазначив, що згодом через кабінет пацієнта можна буде мати доступ до своїх даних в електронній системі охорони здоров’я.

"Впродовж року будуть впроваджені електронні направлення до спеціалістів, рецепти на "Доступні ліки", лікарняні листи. З середини року електронні інструменти з’єднають первинну та спеціалізовану ланку в межах програми “Безкоштовна діагностика”. Оплата за ці послуги буде пов’язана з електронною звітністю. Тому критично важливою є комп’ютеризація закладів спеціалізованої амбулаторної допомоги", – додав Ковтонюк.

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