Як та коли запускатимуть електронні медкартки: пояснення МОЗ
З січня 2019 року сімейні лікарі, терапевти і педіатри, які працюють у закладах "первинки", почнуть вносити інформацію про візити пацієнтів в електронну систему, зокрема, впроваджуються електронні медичні картки.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на слова заступника міністра охорони здоров’я України Павла Ковтонюка.
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Він також зазначив, що згодом через кабінет пацієнта можна буде мати доступ до своїх даних в електронній системі охорони здоров’я.
"Впродовж року будуть впроваджені електронні направлення до спеціалістів, рецепти на "Доступні ліки", лікарняні листи. З середини року електронні інструменти з’єднають первинну та спеціалізовану ланку в межах програми “Безкоштовна діагностика”. Оплата за ці послуги буде пов’язана з електронною звітністю. Тому критично важливою є комп’ютеризація закладів спеціалізованої амбулаторної допомоги", – додав Ковтонюк.
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