Як там IQOS? Бізнес результати, нова модель і відео-огляд IQOS 3 DUO

25 жовтня команда IQOS презентувала нову модель гаджета в Україні, підвела бізнес підсумки і розповіла про плани.

На презентації Міхаліс Александракіс, генеральний директор Philip Morris Україна, розповів, що за останній рік IQOS не просто зміцнив позиції в Україні та в усьому світі, а досяг по-справжньому вражаючих результатів. Ми підготували витримку з найважливішими цифрами і досягненнями:

• 12 млн курців по всьому світу вже відмовилися від сигарет і перейшли на IQOS.

• Цієї осені IQOS пройшов всі кола найсуворішою сертифікації в світі (FDA) і офіційно відкрив продажі в США.

• IQOS продається в 51 країні світу. Серед них і держави, відомі суворими стандартами і вимогами до якості: Швейцарія, Канада, Австрія, Німеччина, Великобританія, Південна Корея, Японія і, звичайно, США, які стали 51-им ринком, де з'явився IQOS.

• В Україні користувачів IQOS вже 500 000.

• Фірмові магазини IQOS відкрилися 18 містах в Україні. У всіх інших гаджет і стіки до нього можна замовити онлайн з доставкою через Нову Пошту.

• У 2018 році IQOS потрапив в топ-5 найпопулярніших покупок в Україні за версією Google.

• в 2019 – був названий споживчим Вибором року в категорії альтернативні пристрої для курця.

• Щороку Philip Morris International випускає нову модель IQOS. В кінці вересня IQOS презентував нову модель в Токіо, а через місяць анонсував запуск в Україні. Новинка називається IQOS 3 DUO.

IQOS 3 DUO: що нового?

IQOS планує нові моделі в лінійці пристроїв, спираючись на відгуки і побажання користувачів. Зазвичай в кожній наступній версії роблять 1-2 по-справжньому значущих апгрейда і усувають дрібні баги. Подивимося, що зробили в IQOS 3 DUO.

Ті, кому не хочеться читати текст, можуть відразу дивитися відео-огляд IQOS 3 DUO.

1. 2 стіки поспіль без підзарядки

Головний апгрейд нового айкоса позначений приставкою DUO в назві. DUO означає два. Тобто, два стіки, які тепер можна використовувати без перерви на підзарядку. Це найважливіше, про що безперервно просили користувачі з моменту виходу найпершої версії. Навіть дивно, що виробник не врахував це при розробці. Адже для курця це типова модель поведінки – викурити дві сигарети одну за одною. З IQOS багатьом цього не вистачало. І хоча в останніх поколіннях гаджета час на підзарядку істотно скоротили, але все одно бодай 3 хвилини почекати треба було. Тому IQOS 3 DUO з його двома використаннями поспіль – це якраз те, чого хотіли користувачі.

2. Надшвидка зарядка після 2 використань

У тримач IQOS 3 DUO не просто вбудували більш потужну батарею, але ще й оснастили її розумною електронікою. Якщо після 2 стіків поспіль залишилося хоч трохи заряду (наприклад, якщо стік використали не за 6 хвилин, а швидше), то пристрій заощадить його і буде використовувати для прискореної зарядки. У підсумку, зарядка до 3 стіка займе всього 10-15 секунд. А якщо запас батареї було утилізовано під нуль – то максимум 1:50.

3. Захисний корпус і укріплене нагрівальне лезо

Корпус зарядного пристрою тепер укріплений і захищений від ударів і механічних пошкоджень. Тому тепер не так страшно впустити гаджет або випадково сісти на нього. Нас тішить, що хоча б із айкосом не треба проходити через ті ж проблеми, що зі смартфонами, які вічно б'ються.

4. Вбудований NFC-чіп

У бічній частині корпусу вбудовано NFC-чіп, через який можна швидко приконектити IQOS до смартфону і зареєструвати пристрій у особистому кабінеті на сайті. Для цього достатньо просто прикласти смартфон до бічної панелі IQOS. З айфонами це може не спрацьовувати, тому що Apple з недовірою ставиться до будь-яких NFC, якщо це не їх власні. Для користувачів iPhone всередині коробки IQOS є унікальний QR-код, який запускає той же сценарій, що і NFC-чіп.

5. Новий колір – мідний

У моделі IQOS 2.4 Plus палітра кольорів зводилася до монохрому: тільки чорний і білий. У IQOS 3 і IOQS 3 Multi додали золотий і синій кольори. А з запуском IQOS 3 DUO з'явився ще один – мідний.

Довідка: що таке IQOS



IQOS – це розробка Philip Morris International, гаджет для нагрівання тютюну. Принцип роботи у IQOS такий: всередині тримача знаходиться металокерамічне нагрівальне лезо. Коли стік зі спресованим тютюном опиняється в тримачі, лезо починає розігрівати тютюн зсередини. Максимальна температура поверхні леза – 350⁰С. Цього достатньо, щоб з тютюну почав випаровуватися ароматний аерозоль з нікотином, але недостатньо для того, щоб стік загорівся. Завдяки такій технології в процесі використання IQOS немає горіння. А отже, користувачеві не доводиться вдихати дим, гар і канцерогенні продукти горіння.

Більше інформації на офіційному сайті iqos.ua.