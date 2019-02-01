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      Як татуювання впливають на сексуальне життя

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      Як татуювання впливають на сексуальне життя

      Наявність татуювань впливає на кількість статевих партнерів – чим більше тату, тим більше зв'язків.

      Згідно з опитуванням, в якому брали участь 2000 осіб, більше 40% міленіалів роблять татуювання. В середньому на тілі у них два-три малюнки, а у 18% – шість і більше. Американські дослідники стверджують, що такі люди відкритіші і впевнені в собі, тому і сексуальне життя роблять різноманітнішим.

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      При цьому наголошується, що люди з татуюваннями схильніші до психічних розладів і проблем зі сном.

      Татуювання
      Люди з татуюваннями більше схильні до психічних розладів

      "Дослідження встановило зв'язок між татуюванням і ризикованою поведінкою, яка може позначитись на стані здоров'я", –розповіла професорка Кароліна Мортенсен. Вона сподівається, що лікарі будуть враховувати особливості людей з татуюваннями, спираючись на це напрацювання.

      Нещодавно вчені встановили, що татуювання можуть викликати запалення м'язів. З такою проблемою до лікарів звернулася 31-річна шотландка, яка набила собі на нозі чергове татуювання, але щось пішло не так.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Психологія Секс
      Джерело: 24 Канал
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