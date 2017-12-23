Як таємна зустріч Коломойського та Луценка в Амстердамі може вплинути на боротьбу з корупцією

Гучний судовий процес, ініційований проти Ігоря Коломойського в Лондоні за позовом Приватбанку, може вдарити по корумпованій українській владі.

Високий суд Лондона видав днями наказ про всесвітній арешт активів олігархів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Таким чином, він ухвалив важливе рішення – визнав лондонську юрисдикцію за позовом "Приватбанку" до Коломойського, Боголюбова та їх офшорних компаній, що брали участь у знекровленні цієї фінансової інституції.

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Загалом "Приватбанк" у своєму позові оцінює в 2,5 мільярда доларів розмір шкоди від дій Коломойського та його партнера Боголюбова, які виводили гроші з "Приватбанку" перед націоналізацією, що сталася рік тому. І для забезпечення позову суд зобов'язав олігархів надати інформацію про всі наявні в них активи – з метою подальшої заборони на їхнє відчуження. В разі, якщо Коломойський з Боголюбовим приховають якісь активи від суду, це може загрожувати для них кримінальною відповідальністю за британськими законами.

Рішення Високого суду Лондону прийняти позов "Приватбанку" до розгляду, а тим більше накласти арешт на активи, є болючими для Коломойського з Боголюбовим. Вони вже мають досвід поразок у Лондонському суді. Більше того, рятуючись від попередніх проблем через програні рішення в Лондоні, Боголюбов навіть переїхав жити з Британії до Швейцарії, поближче до свого партнера Коломойського, який вже багато років мешкає в Женеві.

Але позов проти олігархів у Лондоні – це не просто намагання української держави повернути виведені гроші. Це ще приклад того, як генпрокурор Луценко заплутався, що для нього важливіше – особисті відносини з олігархом чи інтереси держави та громадян, які найняли його на роботу.

В сучасному світі соціальних мереж неможливо сховатися. Користувачі Instagram – звичайні українські студенти – опублікували фото, зроблені 24 листопада цього року у одному з ресторанів в столиці Нідерландів Амстердамі. Таким чином, вони викрили не афішовану зустріч генпрокурора Юрія Луценка та олігарха Ігоря Коломойського.

Коли почав розпалюватися скандал, Луценко назвав побачення "випадковим", але подальша хронологія подій ставить під сумнів доброчесність генпрокурора. Слідкуйте за датами.

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Отже, через 10 днів після побачення в Амстердамі підлеглі Луценку прокурори Івано-Франківської прокуратури отримали – як ви думаєте, що? – санкцію суду на обшук в офісах "Приватбанку" в Дніпрі та Києві.

В ході слідчих дій підлеглими Луценка були вилучені договори. Але не якісь депозитні чи кредитні угоди, а дуже спеціальні договори. За цими угодами, належний зараз державі "Приватбанк" найняв приватних детективів з міжнародного агентства "Кролл", а також британських юристів з компанії Hogan Lovells для пошуку активів та притягнення до суду того самого Коломойського, з яким Луценко начебто випадково зустрівся в Амстердамі.

Відомо, що Луценка з Коломойським пов'язують давні стосунки. В Інтернеті є записи їхніх телефонних розмов, де Коломойський фактично пропонує Луценку хабар.

В березні 2014 року саме Луценко вніс клопотання про призначення Коломойського на посаду губернатора Дніпропетровської області. Крім того, спонсором Луценка є депутат Олександр Третьяков, який у минулому був бізнес-партнером Коломойського і навіть входив до наглядової ради компанії "Укрнафта", яку Коломойський "доїть" вже 15 років.

Тому тим більш підозрілими є подальші кроки, які сталися після загадкової зустрічі в Амстердамі та не менш загадкових обшуків Генпрокуратури, яку цікавили саме договори про залучення британських юристів та американських детективів.



Луценко допоміг Коломойському дістати документи, які йому були потрібні

Фактично, "женевський" біженець зміг за допомогою Генпрокуратури отримати доступ до документів, які "Приватбанк" готував для позову. А 15 грудня, через 20 днів після Амстердамської зустрічі та через 10 днів після обшуків, здійснених підлеглими Луценка, Коломойський отримав дуже потрібну йому ухвалу від Солом'янського суду Києва. Той виніс припис, яким заборонив – вдумайтеся! – націоналізованому "Приватбанку", а також найнятим ним британським юристам, виконувати укладені між ними угоди щодо судової тяганини в Лондоні проти Коломойського.

А на додачу суд заборонив їм використовувати будь-які персональні дані Коломойського. Тобто Коломойський підготував собі бронежилет. І тепер питання: навіщо Коломойський так поспішав, навіщо бачився з Луценком в Амстердамі, навіщо проходили обшуки та видавалася ухвала Солом'янського суду?

Все дуже просто. Бо після всього цього у Лондоні відбувалося критично важливе засідання суду, яке мало визначити, чи належить справа "Приватбанк проти Коломойського та Боголюбова" до їх підслідності. І саме за ухвалою Солом'янського суду олігарх отримав можливість доводити, що представники "Приватбанку" не уповноважені виконувати цю роботу в суді Британської столиці. А допоміг йому з цим Луценко. Але вся хитромудра комбінація олігарха провалилася, а він на додачу викрив Луценка у нечистоплотних зв'язках.

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Високий суд визнав справу підсудною, а це означає, що олігарху треба готуватися до тривалого та затратного процесу, в результаті якого він може втратити все. Адже виплата 2,5 мільярдів українській державі може зробити його банкрутом – він уже змушений був пити на мирову угоду зі своїм колишнім партнером Віктором Пінчуком, якому тепер винен суму, що виміряється мільярдом доларів.



Віктор Пінчук

До речі, для захисту своїх інтересів "Приватбанк" найняв того самого юриста Кріса Хардмана, який привів Пінчука до перемоги і який акумулював дуже багато інсайдерської інформації про схеми Коломойського, способи оформлення власності, методи роботи юристів тощо.

Зрозуміло, що Коломойському не подобається роль загнаного в кут. І, шукаючи шляхи порятунку, він може викласти свій таємний козир – оприлюднити конфіденційні домовленості з владою Порошенка, які були навіть оформлені у вигляді секретного протоколу на момент націоналізації "Приватбанку".

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Фактично, це є задокументованим доказом змови між президентом Порошенком і олігархом. І тому справа Коломойського в Лондоні може стати справжньою бомбою. А таємна зустріч Луценка з олігархом в Амстердамі, яка теж має бути досліджена правоохоронцями, здаватиметься нам лише квіточками.

Зрештою, правда про владу – це краще, ніж бути в омані. Це призведе до очищення політики від корупції, а значить – відіб'ється на покращенні життя всіх громадян.