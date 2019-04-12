Як "телефонні дебати" між Порошенком та Зеленським вплинуть на виборців: думка експерта

Напередодні чинний президент Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський поспілкувалися телефоном у ефірі телеканалу "1+1". Розмова тривала лише декілька хвилин, впродовж яких політики сперечалися щодо майбутніх дебатів.

Політичний оглядач Роман Романюк в прямому ефірі 24 каналу пояснив, чи може це вплинути на погляди виборців перед другим туром.

Читайте також: Суперечка Зеленського і Порошенка в ефірі: аналіз медіаексперта

За його словами, суспільство зараз дуже поляризоване. З одного боку є дуже заряджена електоральна група, яка підтримує Порошенка, а з іншого – ті, кому імпонує Володимир Зеленський.

Що відбулося в прямому ефірі телеканалу "1+1"?Володимир Зеленський та Петро Порошенко посперечались у прямому ефірі каналу "1+1". Порошенко прийшов у студію, аби запросити Зеленського на дебати. Шоумен вийшов на телефонний зв'язок, від пропозиції відеозв’язку він відмовився. Після словесної перепалки про дебати шоумен кинув слухавку.



Зеленський зазначив, що наразі перебуває у Парижі, тому що 12 квітня повинен зустрітись там із президентом Франції Еммануелем Макроном. Зазначимо, обоє кандидатів поїдуть до Єлисейського палацу, однак розмови відбудуться не одночасно. Зеленський вкотре нагадав, що "із великою радістю" чекає Порошенка на дебатах саме 19 квітня на НСК "Олімпійський".



Генеральний директор групи "1+1 media" Олександр Ткаченко, яка належить олігарху Ігорю Коломойському, заявив, що телеканал збирається подати до суду на чинного президента України Петра Порошенка.

Романюк наголосив, що виборці, які підтримують Зеленського не так люблять його, як ненавидять чинну владу. Тому вони швидко можуть розчаруватися.

"Що б не говорив Зеленський, його прихильники нормально це сприймають. Адже бачать в ньому реалізацію бажання якось поговорити з владою на рівних: "плюнути в борщ" й нарешті нахамити тим, хто начебто зіпсував їм життя", – пояснив експерт.

Про "перевзування" політиків

Романюк зазначив, що у програмі "Право на владу" в ефірі "1+1" 11 квітня був присутній, зокрема, звільнений напередодні губернатор Одеської області Максим Степанов. Його поведінка дуже добре окреслює те, що відбувається всередині українського політикуму.

Порошенко, за всіма соціологічними прогнозами, начебто програє. Але поки Зеленський не прийде на інавгурацію, влада буде у руках чинного глави держави,

– наголосив політичний оглядач.

Й додав, що саме тому можна буде дорого поплатися за передчасні спроби "перевзутися". Хоча якісь глибинні рухи в цьому напрямку вже є, та конкретику українці побачать згодом.

Про особливості передвиборчої кампанії

За словами Романюка, ця політична кампанія запам'яталася декількома несподіванками. Перш за все, це про склад другого туру. Адже ще рік тому ніхто й уявити не міг, що за крісло президента змагатимуться саме Порошенко та Зеленський.

Друга несподіванка, на думку політолога, полягає в тому, що Тимошенко, яка впродовж певного часу була лідером соцопитувань, так і не потрапила у другий тур. Попри витрачені мільйони гривень, енергію, зустрічі, форуми.

Те, що Юлія Володимирівна не потрапила до другого туру, їй лише на руку. Адже, не беручи участі в цій клоунаді, яка зараз відбувається, вона має більше шансів отримати підтримку на парламентських виборах,

– припустив Романюк.

Зазначимо, що 12 квітня Юлія Тимошенко звернулася до кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Вона закликала політиків не принижувати статус президента й не влаштовувати бої навколо цієї посади.