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Як телевізор та смартфони впливають на подружнє життя

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Як телевізор впливає на подружнє життя
Як телевізор впливає на подружнє життя / phoneinfo8.info

Перегляд телевізора вдома шкодить сексуальному життю подружжя, зменшуючи заняття сексом на 6% порівняно з тими, у кого його немає.

Це з'ясували американські вчені з Делаверського університету, які опублікували результати своєї роботи на сайті Національного бюро економічних досліджень США, передає "Сегодня".

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Вони проаналізували дані майже 4 мільйонів осіб з 80 країн. З'ясувалось, що основними "ворогами" сексуального життя вони вважають смартфони та перегляд телевізора.

В результаті дослідження з'ясувалось, що в середньому, люди витрачають до 11 годин часу за переглядом і читанням медіа-контенту.

Основний пік використання смартфонів і телевізора припадає на вечірні години, коли люди могли б зайнятися сексом.

Науковці нагадали, що секс корисний для імунної системи, допомагає спалити зайві калорії і зміцнює подружжя. 

Менше дивіться телевізор і зміцнюйте стосунки

Менше дивіться телевізор і зміцнюйте стосунки

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Теги: Техно LifeStyle Смартфони Здоров'я Секс Психологія
Джерело: 24 Канал
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