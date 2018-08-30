Як телевізор та смартфони впливають на подружнє життя
Перегляд телевізора вдома шкодить сексуальному життю подружжя, зменшуючи заняття сексом на 6% порівняно з тими, у кого його немає.
Це з'ясували американські вчені з Делаверського університету, які опублікували результати своєї роботи на сайті Національного бюро економічних досліджень США, передає "Сегодня".
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Вони проаналізували дані майже 4 мільйонів осіб з 80 країн. З'ясувалось, що основними "ворогами" сексуального життя вони вважають смартфони та перегляд телевізора.
В результаті дослідження з'ясувалось, що в середньому, люди витрачають до 11 годин часу за переглядом і читанням медіа-контенту.
Основний пік використання смартфонів і телевізора припадає на вечірні години, коли люди могли б зайнятися сексом.
Науковці нагадали, що секс корисний для імунної системи, допомагає спалити зайві калорії і зміцнює подружжя.
Менше дивіться телевізор і зміцнюйте стосунки
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