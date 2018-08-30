Як телевізор та смартфони впливають на подружнє життя

Перегляд телевізора вдома шкодить сексуальному життю подружжя, зменшуючи заняття сексом на 6% порівняно з тими, у кого його немає.

Це з'ясували американські вчені з Делаверського університету, які опублікували результати своєї роботи на сайті Національного бюро економічних досліджень США, передає "Сегодня".

Читайте також: Чим корисні регулярні відпустки: несподівана перевага

Вони проаналізували дані майже 4 мільйонів осіб з 80 країн. З'ясувалось, що основними "ворогами" сексуального життя вони вважають смартфони та перегляд телевізора.

В результаті дослідження з'ясувалось, що в середньому, люди витрачають до 11 годин часу за переглядом і читанням медіа-контенту.

Основний пік використання смартфонів і телевізора припадає на вечірні години, коли люди могли б зайнятися сексом.

Науковці нагадали, що секс корисний для імунної системи, допомагає спалити зайві калорії і зміцнює подружжя.

Менше дивіться телевізор і зміцнюйте стосунки

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.