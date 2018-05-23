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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Як температура тіла впливає на імунітет

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Як температура тіла впливає на імунітет
Як температура тіла впливає на імунітет / narodna-pravda.ua

В організмі людини функціонує так званий "клітинний годинник", який активує роботу імунної системи. А підвищена температура тіла прискорює дію цього годинника.

Таку заяву зробили британські дослідники, передає "Країна здоров'я".

Завдяки математичному моделюванню клітин вчені відкрили білки Neclear Factor kappa B, які включаються у роботу, коли у людини піднімається температура тіла.

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Під час підвищення температури білки починають переміщатися в ядро ​​клітини і назад, через що відбувається підвищення активності імунної системи. А от порушення в процесі включення білків може сприяти захворюваності.

При температурі тіла 34 градуси годинник NF-кB сповільнюються. При більш високих температурах, ніж нормальна температура тіла, годинник NF-кB прискорюються. Коли NF-кB-білок стає неконтрольованим, то може виникнути хвороба Крона, псоріаз і ревматоїдний артрит,
– зазначили науковці.

Окрім того, механізм активності білка сповільнюється під час сну, адже температура тіла людини дещо знижується. На думку вчених, стрес і робота вночі є одними з факторів запальних захворювань у людей. Тож важливо стежити за здоровим відпочинком та сном.

Теги: Здоров'я Медицина дослідження
Джерело: 24 Канал
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