Як Том Хенкс завоював звання акторів всіх часів

Тільки видатні ролі і тільки видатні фільми – таке кредо Тома Хенкса. Виконавця головних ролей у стрічках "Форест Гамп", "Ізгой", "Врятувати рядового Райана" уже зараз називають найвеличнішим актором всіх часів і народів. В чому секрет успіху цього скромного і на перший погляд нічим не примітного чоловіка?

Для початку – традиційний стиль. Тома Хенкса важко назвати ексцентричним, зухвалим чи зацикленим на зовнішньому вигляді. Гламурні і епатажні вбрання – це не його коник. Натомість елегантні, часом навіть доволі прості костюми – ось в чому актор виглядає органічно.

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Власну дружину він називає своїм найкращим другом. Взірцевий сім'янин – саме цей образ Томові вдається найкраще. І він добре це знає. Тому й не дивно, що Хенкс експлуатує його повною мірою як в житті, так і в кіно.



На екрані і в житті Том Хенкс втілює образ зразкового сім’янина

Більшість персонажів Хенкса – позитивні герої. Тільки у фільмі "Ігри джентльменів" братів Коен у нього роль ватажка банди грабіжників банків. Щоправда, і там він не позбавлений хороших манер.

Кажете, жінки полюбляють хуліганів? У зірки є чим апелювати. Хенкс – найприбутковіший актор в історії кіноіндустрії: фільми за його участю зібрали в прокаті сумарно 8,5 мільярда доларів. З цього напрошується висновок, що добропорядність персонажів Тома Хенкса спрацьовує безвідмовно.

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Також актор навідріз відмовляється зніматися оголеним.

Вам нема на що там дивитися,

– іронізує Хенкс.

Том не може грати нелогічні ролі. Якщо він не розуміє, що рухає його героєм, він відмовляється від такої роботи.

Порядність, відсутність скандалів і спокійне життя без штормів, а якщо такі і трапляються, то розсудливий Том знає, як дати собі з ними раду. Навіть найбільшу нудьгу Том уміє переграти в цікавий факт і ще й заробити на цьому.До прикладу, актор колекціонує друкарські машинки – у його зібранні зо три сотні екземплярів.

Якось, щоб розкрутити Хенкса на інтерв'ю, редактор журналу "Нердіст" задля "заохочення" послав акторові портативну друкарську машинку 1934 року випуску, яку Том із вдячністю прийняв. А ще у найближчому майбутньому Хенкс планує написати і видати книгу про друкарські машинки. У тому, що вона принесе йому успіх, мало хто сумнівається.



Колекція друкарських машинок Тома Хенкса

Попри всі свої чесноти, Том Хенкс не соромиться відверто говорити і про власні недоліки. Він не приховує, що є страшенно розсіяним. Однак брак зосередженості, на думку Тома, є найважливішою запорукою його успіху. Актор зізнається, що не може сконцентруватися ні на чому, але йому вдалося перетворити це на успішну кар'єру.

Саме це і є його сутністю. Хенкс вважає, що йому неймовірно пощастило, адже він знайшов цю халтуру і перетворив її на професію, роботу, мистецтво, заняття, яке приносить йому величезну радість і задоволення.