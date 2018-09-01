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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Як Томос вплине на роль України у світі: думка історика

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Історик пояснив, як Томос Україні "оживить" Захід
Історик пояснив, як Томос Україні "оживить" Захід / Regnum

Надання автокефалії Українській православній церкві стане одним із найважливіших рішень для України за останні 27 років, оскільки тутешня нація має оздоровитися з моральної точки зору. Крім того, після цієї події Захід отримає "живу віру у себе під боком".

Таку думку висловив історик і політолог Олександр Палій, передає "Обозреватель".

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На його переконання, створення єдиної церкви стане одним із найважливіших рішень для України за останні 27 років.

"Воно робить нашу церкву більш вагомим чинником у відстоюванні християнських цінностей і оздоровленні нації з моральної точки зору", – переконує експерт.

Водночас він зауважив, що президент Росії Володимир Путін на майбутній зустрічі з турецьким лідером Реджепом Ердоганом спробує ще раз вплинути на рішення не надавати автокефалію Українській православній церкві, проте його візит не зможе щось змінити.

Також Палій вважає, що перехід церков у прихід Київського патріархату буде досить тривалим і не завжди легким, щоправда люди робитимуть свій вибір, і внутрішнього конфлікту на цьому фоні в Україні не буде.

"Захід намагався шукати живу віру в Латинській Америці, а тут під боком, прямо в центрі Європи є країна, в якій 90% населення вважає себе віруючими і є досить щире релігійне сприйняття", – констатував експерт.

Нагадаємо, 31 серпня Константинопольський патріарх Варфоломій під час зустрічі з Московським патріархом Кірілом заявив, що питання подолання церковного розколу в Україні залишається важливим для Вселенського патріархату.

Теги: Новини України Новини політики релігія Єдина помісна церква Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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