Як транш МВФ вплине на ринок нерухомості України: пояснення експерта

21 грудня Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду в рамках нової кредитної програми stand-by.

Після нового траншу золотовалютні резерви зросли до понад 20 мільярдів доларів і це сприяє стабільності економіки України.

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Фахівці зауважують, що востаннє на такому рівні вони були понад 5 років том – до того, як Янукович відмовився підписувати Угоду про асоціацію з ЄС у Вільнюсі восени 2013-го.

Експерти з нерухомості спрогнозували, який вплив може мати новий транш на вітчизняний ринок у найближчій перспективі.

За словами представника Асоціації фахівців з нерухомості України Едуарда Бразаса, глобального впливу вливання МВФ на ринок не матимуть.

За великим рахунком, транш МВФ – це перекредитація вже існуючих боргів України. Мова йде про оптимізацію виплат за тими кредитними зобов’язаннями України, які вже є достатньо давно. По суті, новий транш, як прийде, так і піде. Він не передбачає жодних програм розвитку, завдяки яким позичені гроші йшли б напряму в економіку,

– пояснив експерт в коментарі 24 каналу.

Він порівняв, це з перекладання грошей з однієї кишені в іншу.

"Це не вимиє гроші з нашого бюджету, не зробить нас біднішими, тому не дасть приводу ринку нерухомості падати, але й не даватиме приводів ринку", – додав Бразас.

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Аналітик також пояснив, що на прихід нових інвесторів цей транш значного впливу не матиме.

Курс на 2019-й у нас вибраний, тому тут все одного інвестори будуть чекати результатів, хто є хто за підсумками року. Я не прогнозую на 2019-й рік якихось кардинальних змін в ту чи іншу сторону – глобального приводу для падінь на ринку нерухомості України зараз немає. Але з іншого боку – приводу для зростання не буде по тій простій причині, що всі будуть чекати виборів-2019 і не будуть ризикувати,

– наголосив він.

За словами фахівця Едуарда Бразаса, результати президентських та парламентських виборів матимуть набагато більший вплив на ситуацію на ринку нерухомості в Україні, ніж фінансові вливання від міжнародних партнерів.

Раніше 24 канал писав про прогнози експертів про те, чого варто очікувати від ринку нерухомості в Україні у 2019-му році.