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      Як транш МВФ вплине на ринок нерухомості України: пояснення експерта

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      Чи вплине транш МВФ на ринок нерухомості в Україні
      Чи вплине транш МВФ на ринок нерухомості в Україні / Колаж 24 каналу

      21 грудня Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду в рамках нової кредитної програми stand-by.

      Після нового траншу золотовалютні резерви зросли до понад 20 мільярдів доларів і це сприяє стабільності економіки України.

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      Фахівці зауважують, що востаннє на такому рівні вони були понад 5 років том – до того, як Янукович відмовився підписувати Угоду про асоціацію з ЄС у Вільнюсі восени 2013-го.

      Експерти з нерухомості спрогнозували, який вплив може мати новий транш на вітчизняний ринок у найближчій перспективі.

      За словами представника Асоціації фахівців з нерухомості України Едуарда Бразаса, глобального впливу вливання МВФ на ринок не матимуть.

      За великим рахунком, транш МВФ – це перекредитація вже існуючих боргів України. Мова йде про оптимізацію виплат за тими кредитними зобов’язаннями України, які вже є достатньо давно. По суті, новий транш, як прийде, так і піде. Він не передбачає жодних програм розвитку, завдяки яким позичені гроші йшли б напряму в економіку,
      – пояснив експерт в коментарі 24 каналу.

      Він порівняв, це з перекладання грошей з однієї кишені в іншу.

      "Це не вимиє гроші з нашого бюджету, не зробить нас біднішими, тому не дасть приводу ринку нерухомості падати, але й не даватиме приводів ринку", – додав Бразас.

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      Аналітик також пояснив, що на прихід нових інвесторів цей транш значного впливу не матиме.

      Курс на 2019-й у нас вибраний, тому тут все одного інвестори будуть чекати результатів, хто є хто за підсумками року. Я не прогнозую на 2019-й рік якихось кардинальних змін в ту чи іншу сторону – глобального приводу для падінь на ринку нерухомості України зараз немає. Але з іншого боку – приводу для зростання не буде по тій простій причині, що всі будуть чекати виборів-2019 і не будуть ризикувати,
      – наголосив він.

      За словами фахівця Едуарда Бразаса, результати президентських та парламентських виборів матимуть набагато більший вплив на ситуацію на ринку нерухомості в Україні, ніж фінансові вливання від міжнародних партнерів.

      Раніше 24 канал писав про прогнози експертів про те, чого варто очікувати від ринку нерухомості в Україні у 2019-му році.

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      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості України Новини України Гроші Транш МВФ Ринок нерухомості МВФ Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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