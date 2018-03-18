Як тримати мозок у тонусі

Вже неодноразово вчені доводили, що для цього, щоб тримати мозок в тонусі, його потрібно тренувати. Пропонуємо дізнатися, як це робити на прикладі відомих розумних особистостей.

Часто медики пропонують, як можна тренувати мозок, щоб підтримувати його в тонусі. Пропонуємо дізнатися, як це робили особистості, які залишили слід в історії.

Читайте також: Вчені з’ясували, що вбиває нашу продуктивність

Фома Аквінський

На кожне своє переконання вигадуйте сталеві контраргументи. Сперечайтеся самі з собою та з друзями. Якщо серед ваших друзів є тільки ті, хто з вами завжди погоджується, – це перший крок до втрати зв'язку з реальністю. (Тільки ніколи, ні в якому разі не вступай в суперечки в інтернеті – більш дурного проведення часу годі придумати.)

Гете

Цікавтеся не зовнішніми ефектами речей і явищ, а їх внутрішньою будовою: Як працює інтернет і алгоритми твоїх улюблених соцмереж? Які прийоми використані в пісні, яку ви слухаєте вже другий тиждень? Чому і як змінюються курси валют? Як ваш улюблений режисер працює зі світлом і монтажем? У світі медіашуму намагайтеся розгадувати головоломки, які вас оточують.

Гі Дебор

Коли дивитеся черговий голлівудський фільм, вболівайте за поганих хлопців і ви зможете відкрити у фільмі щось нове. Асоціюте себе не з Кевіном МакКалістером, а з мокрими бандитами; не з Бетменом, а з Пінгвіном чи Джокером; Це найдієвіший спосіб не піддатися гіпнозу кіноіндустрії.

Сократ

Спілкуйтеся з людьми, молодшими за себе. Це міф, що з роками люди розумнішають, – насправді, просто стають більш обережними, нудними і непохитними у своїх забобонах.

Кафка

Заведіть щоденник. Не блог чи твіттер, а саме особистий щоденник лише для себе. Це допоможе залишатися сфокусованим, поліпшить довгострокову пам'ять, і хоч трохи підлікує твій дефіцит уваги. Найкраще просто сухо фіксувати події: поспав на нараді, погладив собачку на вулиці, з'їв пиріжок. Подібні записки через декілька років перетворяться в цікаві документи епохи.

Будда

Подорожуйте, заведіть дружбу з бездомними, спіть на вулиці, байдикуйте. Досліджуйте таємницю реальності. Так, це коштує грошей, але як мінімум дружба з бездомним – майже безкоштовне задоволення.

Да Вінчі

Будьте різними, пробуйте намалювати картину, зібрати літальний апарат тощо. Незважаючи на те, що сучасний світ прагне, щоб на роботі ми робили щось вузькоспеціалізоване і монотонне, не піддавайтеся. Міняйте спеціальності, розширюйте обов'язки, записуйтеся на курси, заведіть хобі.