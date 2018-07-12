Як тривала похмура погода впливає на здоров'я

Через тривалу хмарну погоду та брак денного світла можуть загострюватись симптоми обсесивно-компульсивного розладу.

Про це заявили вчені Бінгемтонського університету у США, передає Еurek Аlert.

У високих широтах, де впродовж року більше похмурих днів і менше сонячного світла, невроз нав'язливих станів більш поширений.

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Під час такого психічного захворювання у хворих виникають нав'язливі та лякаючі думки, від яких пацієнти намагаються позбутися за допомогою повторюваних ритуальних дій.

Оскільки у північних широтах менша кількість сонячного світла, вона призводить до неузгодженості циркадних ритмів і добового циклу. Саме це і стає причиною загострення симптомів обсесивно-компульсивного розладу.

Хворим на ОКР важко заснути, вони довше сплять, щоб компенсувати втрачені години сну. Окрім того, похмура погода збільшує ризик розвитку захворювання у здорових людей.

Через хмарну погоду загострюються симптоми обсесивно-компульсивного розладу

Що таке обсесивно-компульсивний розлад або невроз нав'язливих станів? Це психічний розлад, різновид неврозу, для якого характерні повторювані нав'язливі думки (обсесії), які нерідко перетікають в ритуальні дії (компульсії), що здійснюються, щоб зняти внутрішнє напруження, зменшити відчуття тривоги і запобігти лякаючим подіям.

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