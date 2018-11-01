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      Як тривалість життя залежить від ваги

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      Як тривалість життя залежить від ваги
      Як тривалість життя залежить від ваги / unsplash.com

      Надлишкова вага і недостатня маса тіла у рівній мірі шкідливі для людського організму, адже можуть скоротити життя у середньому аж на чотири роки.

      До такого висновку дійшли науковці, які досліджували показники дуже худих або надмірно повних людей, передає медичний журнал Lancet.

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      Згідно з результатами спостережень, тривалість життя чоловіків і жінок з ожирінням коротша, ніж у людей з нормальним індексом маси тіла (ІМТ – співвідношення ваги і зросту людини). Для чоловіків з надмірною вагою життя може бути коротшим у середньому на 4,2 роки, для жінок – на 3,5 роки.

      via GIPHY

      У людей з надмірно малою вагою тривалість життя буває коротшою на 4,3 роки у чоловіків і на 4,5 років – у жінок. Надмірна або недостатня вага також впливає на загальне здоров'я та ризик виникнення раку, хвороб серця та застуди.

      Коли значення індексу маси тіла нижче 21, спостерігається більше смертей від різних захворювань у порівнянні з випадками, коли ІМТ в нормі. Однак, це може свідчити і про те, що ІМТ нижче норми є симптомом серйозних проблем зі здоров'ям,
      – зазначив науковець Крішнан Бхаскаран.

      Висновок вчених: чим більшим є відхилення ваги від норми – тим більше ризиків виникнення серйозних захворювань або передчасної смерті.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Профілактика захворювань Ожиріння
      Джерело: 24 Канал
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