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      Як Труханов і Ко купили приміщення для мерців за 150 мільйонів з бюджету: розслідування

      ЦРУ 346 Читать новость на русском

      В той час як справа Одеського "Краяну" вщент розвалилюється у судах, а 185 мільйонів збитків відійшли у вічність, просто під носом у одеситів міська влада спромоглась провернути ще одну, не менш дороговартісну аферу, яка якимось дивним чином залишилась непоміченою для громадськості.

      Геннадій Труханов, міський голова Одеси, у березні 2018 року дякує Петру Порошенку за 5 років успішної праці у мерському кріслі і висловлює свою підтримку на президентських виборах. Та після не дуже втішних результатів Порошенка, рівно через 3 місяці у Харкові цей Геннадій разом ще з одним – Кернесом, презентують об'єднану партію, яку у ЗМІ вже встигли обізвати "Погані гени". А ще через тиждень бачимо це прізвище у списках партії "Опоблок" разом з Мураєвим, Новинським та Вілкулом.

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      Відданість Порошенку з нечуваною швидкістю кудись вивітрилась. Сам же Труханов є очільником і власної партії "Довіряй ділам", з цією позицією і збирається завоювувати майбутній електорат. Але яким таким ділам, ми, як громада, маємо довіряти, давайте розглянемо детально.

      труханов
      Геннадій Труханов

      Кладовища

      "Практично, місць для поховання у нас в місті немає. Не хочу зараз нікого лякати, але в останні місяці у нас серйозна проблеми з цим питанням", – сказав Труханов декілька років тому.

      Вересень 2016 року. Мер Одеси Геннадій Труханов саме таким формулюванням закликає місцевих депутатів проголосувати за визначення вартості території, яку вкрай необхідно придбати, щоб розширити кладовище "Західне" у Одесі. На кону – 150 мільйонів гривень міського бюджету.

      Рішення на сесії міськради було ухвалено. Але давайте детальніше розберемось, що за кота в мішку купили одеські депутати. І чи насправді 150 мільйонів гривень – прийнятна ціна для такої покупки? В рішенні про затвердження викупної ціни про жодну територію не йдеться. Власне, пропонують купити приміщення площею 6000 квадратних метрів, за адресою Тираспольське шосе 22 г.

      трузанов одеса кладовище
      Текст з рішення

      турханов кладовище
      Придбане місце

      6025 квадратних метрів нежитлових приміщень, включаючи злітно-посадкову смугу, у 1991 році у міста придбала ТОВ "Авіакомпанія Одеса". До 2016 року вони здавались в оренду і використовувались як підсобні приміщення. Аж поки раптом ця нерухомість не знадобилась назад місту, начебто під розширення кладовища. Приміщення передали на баланс департаменту комунальної власності, який очолює Олексій Спектор.

      труханов кладовища
      Що відомо про викуплені приміщення

      олексій спектор
      Олексій Спектор

      На тій сесії чиновники, включаючи мера Труханова, обвели навколо пальця депутатів. Є ТОВ "Авіакомпанія Одеса". У її власності станом на 2016 рік були приміщення і злітно-посадкова смуга, яка за призначенням не використовувалась. Інша територія – власність міста. На сесії сказали, що, купуючи приміщення, вони їх купують разом з землею. Але будь-який юрист скаже, що на законодавчому рівні – це абсолютне безглуздя.

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      Землю хіба можна потім приватизувати – за класичною "туалетною" схемою по-одеськи. Але маємо, де-факто, будівлі. 146 мільйонів за 6065 метрів – це виходить 100 двокімнатних квартир в новобудові або новенький садочок, школа чи лікарня. Можна було б сказати, що мерія піклується більше про мертвих, а не про живих, але і це не зовсім правильно.

      Більше про сумнівне кладовище – дивіться у програмі "ЦРУ".

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      Теги: Новини України Новини Одеси Гроші ЦРУ Геннадій Труханов Корупція Розслідування
      Джерело: 24 канал
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