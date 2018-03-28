Як цар Ірод раптом став уособленням вбитих ним же самим немовлят – дивне царство Путіна

Я от собі просто уявив...

Цар Ірод наказав повбивати малих діточок, аби дістатись до немовляти Ісуса.

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Сотні дітей вбиті. Стогін та лемент батьків, причому деякі з них плачуть ще й через те, що не встигають на поховання своїх дітей, бо за тим же наказом царя Ірода мають ще вбивати інших дітей деінде.

І тут до всіх царських палаців та до маєтків послів ув інших державах прості люди несуть квіти та ставлять свічки – бо ж, зрештою, загинули діти і сталося це саме в іродовій державі.

А іродові сатрапи та намісники ще й невдоволені – бо ж деякі їм не так інтенсивно співчувають – і погрожують, що ще запам'ятають, хто як співчував!

Ще й нелюдями когось називають, хто дивується на цю криваву чудасію та не може второпати, як то цар Ірод раптом став уособленням вбитих ним же самим немовлят?

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